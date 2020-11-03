09:26 (мск), источник: Lenta.Ru
Мишустин упростил порядок маркировки лекарств в России
В России упростили порядок работы с системой маркировки лекарственных средств. Соответствующее постановление подписал
Теперь в аптеках и медицинских учреждениях можно будет выводить лекарства из оборота через кассы сразу после уведомления о поступлении препаратов. Раньше нужно было ждать подтверждения о регистрации лекарств в системе.
Новый режим мониторинга лекарств связан с повышением спроса на препараты и эпидемиологической ситуацией в стране, уточнили в
Ранее Мишустин отреагировал на ситуацию с нехваткой лекарств в регионах, назвав ее недопустимой. В связи с этим он анонсировал постановление, которое вводит особенности регулирования цен для жизненно необходимых и важнейших препаратов, прежде всего, чтобы обеспечить людям как можно более широкий доступ к необходимым им лекарствам.
В октябре компания DSM Group представила исследование, показавшее, что в России из продажи пропал раствор для инъекций на основе эноксапарина натрия, который входит в список жизненно важных лекарственных препаратов и используется для лечения коронавируса. Гендиректор компании Сергей Шуляк рассказал, что продажи «Клексана» в октябре в России упали на 27 процентов по сравнению с октябрем прошлого года, а по сравнению с началом эпидемии они снизились в среднем на 31 процент. По его мнению, это связано с тем,