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09:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Азербайджанских солдат отбросили на исходные позиции в Нагорном Карабахе

Подразделения Вооруженных сил Азербайджана были отброшены на исходные позиции на южном направлении фронта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) на своей странице в Facebook.

Источник: AFP 2020

Солдаты Армии обороны открыли прицельный огонь по азербайджанским военнослужащим, предпринявшим попытку продвижения, подбив технику и нанеся урон живой силе.

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В НКР проинформировали, что подавили также наступательную активность на северном направлении. В Армии обороны добавили, что в настоящее время попытки Вооруженных сил Азербайджана добиться тактического преимущества продолжаются.

2 ноября Министерство обороны Азербайджана сообщило о неудачной попытке контрнаступления, которую объединенные силы Армении и НКР предприняли 1 ноября на Зангиланском направлении. В ведомстве заявили, что после обстрела азербайджанских позиций защитники Нагорного Карабаха перешли в наступление, однако в результате успешной ответной операции Вооруженных сил Азербайджана оно провалилось.

Территориальный конфликт вокруг Нагорного Карабаха резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались. Последний согласованный режим прекращения огня вступил в силу 26 октября.

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10:00 (мск)© Ньюстюб
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