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10:23 (мск), источник: ТАСС

Меркель в связи с атаками в Вене назвала исламский терроризм общим врагом для всех

Канцлер также выразила соболезнования родным погибших.

Источник: AFP 2020

БЕРЛИН, 3 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель считает исламский терроризм общим врагом для всех. Соответствующее заявление, сделанное в связи с произошедшими ночью атаками в столице Австрии Вене, разместил во вторник в Twitter официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«Исламский терроризм — наш общий враг. Борьба против этих убийц и их подстрекателей — наша общая борьба», — говорится в заявлении.

Канцлер также выразила соболезнования родным погибших и пожелала скорейшего выздоровления раненым.

«Мы не можем поддаться ненависти, которая нацелена на разделение нашего общества», — написал в Twitter глава МИД ФРГ Хайко Маас.

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10:20 (мск)© Ньюстюб
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