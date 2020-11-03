Совфед одобрил новый закон о правительстве

Закон был внесён в парламент президентом страны.
Согласно документу, исполнительную власть осуществляют правительство и другие федеральные органы под общим руководством президента (согласно действующей редакции закона, исполнительную власть осуществляет правительство).
Если Госдума трижды отклонит предложенного главой государства кандидата, президент назначит главу правительства сам.
Изменяется порядок назначения и членов правительства: силовых министров будет назначать президент после консультаций с Совфедом, остальных будет утверждать Госдума по предложению премьера.
Помимо этого, кандидатуры вице-премьеров и министров Думе тоже можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды отклонят, то президент назначит их самостоятельно.
Также среди новелл порядок отставки кабмина: уход премьера больше не влечет автоматическую отставку и членов правительства, президент может сменить премьера, сохранив прежнее правительство.
Структуру кабмина, как и ранее, будет определять сам президент.
Также предусматривается, что порог финансовой поддержки, определяемой только на заседании правительства, увеличивается в пять раз — со 100 до 500 миллионов рублей.
Помимо этого, закон устанавливает, что Совет Федерации сможет отложить рассмотрение предложенной президентом кандидатуры на пост силового министра в том случае, если представление поступило в Совфед менее чем за пять рабочих дней до заседания палаты.
Закон поступает на подпись президенту.