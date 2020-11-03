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10:32 (мск), источник: РИА Новости

Совфед одобрил новый закон о правительстве

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Совет Федерации одобрил во вторник закон о правительстве, предусматривающий новый порядок формирования кабинета министров с учетом принятых поправок в Конституцию РФ.

Источник: РИА Новости

Закон был внесён в парламент президентом страны.

Согласно документу, исполнительную власть осуществляют правительство и другие федеральные органы под общим руководством президента (согласно действующей редакции закона, исполнительную власть осуществляет правительство).

Изменяется порядок назначения премьер-министра: президент сможет назначить кандидата главой кабмина только после утверждения Госдумой (ранее требовалось лишь согласие депутатов).

Если Госдума трижды отклонит предложенного главой государства кандидата, президент назначит главу правительства сам.

Изменяется порядок назначения и членов правительства: силовых министров будет назначать президент после консультаций с Совфедом, остальных будет утверждать Госдума по предложению премьера.

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Помимо этого, кандидатуры вице-премьеров и министров Думе тоже можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды отклонят, то президент назначит их самостоятельно.

Также среди новелл порядок отставки кабмина: уход премьера больше не влечет автоматическую отставку и членов правительства, президент может сменить премьера, сохранив прежнее правительство.

Структуру кабмина, как и ранее, будет определять сам президент.

Также предусматривается, что порог финансовой поддержки, определяемой только на заседании правительства, увеличивается в пять раз — со 100 до 500 миллионов рублей.

Помимо этого, закон устанавливает, что Совет Федерации сможет отложить рассмотрение предложенной президентом кандидатуры на пост силового министра в том случае, если представление поступило в Совфед менее чем за пять рабочих дней до заседания палаты.

Закон поступает на подпись президенту.

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