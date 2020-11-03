Путин предложил канцлеру Австрии сотрудничество в борьбе с террором

«Глава Российского государства решительно осудил это жестокое и циничное преступление, в очередной раз подтвердившее бесчеловечную сущность терроризма, и выразил уверенность в том, что силам террора не удастся никого запугать, посеять рознь и вражду между людьми разных вероисповеданий», — говорится в пресс-релизе.
Путин передал слова поддержки и соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.
В центре Вены около 20:00 по местному времени по шести адресам были обстреляны мирные граждане. По последним данным ORF, погибли четыре человека — двое мужчин и две женщины, а также был застрелен один из предполагаемых террористов. При нем нашли огнестрельное оружие и муляж пояса смертника.
Руководство Австрии расценило случившееся как теракт. Глава МВД Карл Нехаммер сообщил, что убитый был радикальным исламистом и симпатизировал ИГ (запрещено в России). Спецслужбы и полиция ищут его предполагаемых сообщников.