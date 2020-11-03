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11:11 (мск), источник: Интерфакс

Путин предложил канцлеру Австрии сотрудничество в борьбе с террором

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU — Президент Владимир Путин выразил соболезнования президенту Австрии Александру Ван дер Беллену и федеральному канцлеру Себастьяну Курцу в связи с терактами в Вене. Он выразил готовность наращивать сотрудничество с Веной и другими странами в борьбе со всеми формами терроризма, сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Глава Российского государства решительно осудил это жестокое и циничное преступление, в очередной раз подтвердившее бесчеловечную сущность терроризма, и выразил уверенность в том, что силам террора не удастся никого запугать, посеять рознь и вражду между людьми разных вероисповеданий», — говорится в пресс-релизе.

Путин передал слова поддержки и соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.

В центре Вены около 20:00 по местному времени по шести адресам были обстреляны мирные граждане. По последним данным ORF, погибли четыре человека — двое мужчин и две женщины, а также был застрелен один из предполагаемых террористов. При нем нашли огнестрельное оружие и муляж пояса смертника.

Руководство Австрии расценило случившееся как теракт. Глава МВД Карл Нехаммер сообщил, что убитый был радикальным исламистом и симпатизировал ИГ (запрещено в России). Спецслужбы и полиция ищут его предполагаемых сообщников.

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