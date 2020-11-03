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15:26 (мск), источник: BBC News Русская служба

Президентские выборы в США: на востоке страны открылись участки для голосования

В 6 утра по местному времени (14:00 мск) на восточном побережье США открылись участки для голосования, которое определит исход президентской гонки двух претендентов на Белый дом — нынешнего президента-республиканца Дональда Трампа и демократа Джо Байдена.

Источник: GETTY IMAGES

На западном побережье США еще практически ночь, но организаторы голосования посчитали, что такой ранний старт необходим, чтобы максимально избежать столпотворения на участках в течение дня.

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При этом почти 100 млн американцев уже проголосовало по почте и на досрочно открывшихся участках в ряде штатов. Это почти 40% всех граждан, имеющих право голоса, и более 72% всех голосов, отданных на выборах 2016 года.

Подобная электоральная активность беспрецедентна для США. Исход этих выборов важен для американцев независимо от того, какую партию они поддерживают, учитывая, что чуть ли не впервые в истории страна может пойти кардинально противоположными курсами во внешней и внутренней политике.

США — самая пострадавшая от пандемии в мире страна: более 230 тыс. инфицированных умерло, миллионы человек остались без работы. Кроме того, в последние месяцы страну всколыхнули массовые протесты движения Black Lives Matter, сопровождавшиеся беспорядками и расколом в обществе.

Бизнесы в Нью-Йорке закрывают окна фанерой из опасений беспорядков в ночь подсчета голосов | Источник: GETTY IMAGES

В преддверии всеобщего дня голосования во многих городах США владельцы бизнесов заколотили свои магазины и офисы фанерой, опасаясь радикальных акций несогласных с результатами выборов.

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Ставки высоки как никогда

Эти выборы стали поводом для повышенной букмейкеркой активности. Одна из ставок, сделанная один игроком на победу Джо Байдена в 1 млрд. долларов, стала абсолютным рекордом в этой сфере.

По словам главы отдела политических ставок в Ladbrokes Coral Group Мэтью Шеддика, ожидается, что по всему миру будут сделаны ставки в общей сложности на 1 млрд. фунтов стерлингов. В понедельник вечером десятки тысяч людей торопились поставить на своего кандидата перед закрытием букмекерских контор.

По общенациональным опросам, в настоящий момент кандидат от демократов Джо Байден опережает Дональда Трампа на 10 пунктов.

Исход выборов решится в ключевых штатах, где гонка значительно более напряженная, с преимуществом Трампа во многих случаях.

Последнее слово в существующей американской системе выборов остается за Коллегией выборщиков, представляющих свои штаты пропорционально численности населения.

Всего выборщиков 538, для победы одному из кандидатов надо получить 270 голосов. Если голоса разделятся поровну (по 269), судьбу выборов будет решать специальная комиссия сената.

В новейшей истории США известны два случая, когда результаты общенародного голосования и решение коллегии выборщиков не совпали. Всего это происходило пять раз, три из них в XIX веке.

В 2000 году демократ Альберт Гор набрал больше голосов американцев, но президентом Америки стал республиканец Джордж Буш-младший, сменивший на этом посту Билла Клинтона. Исход выборов тогда решила коллегия выборщиков штата Флорида.

Вокруг Белого дома предприняты повышенные меры безопасности перед днем голосования | Источник: Reuters

То же самое произошло в 2016, когда Дональд Трамп набрал на три миллиона меньше голосов, чем Хиллари Клинтон, но стал президентом, получив 306 голосов выборщиков против 232 у оппонента.

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Финальный забег

Победив в возрасте 70 лет, Дональд Трамп стал старейшим впервые избранным президентом в истории США, побив рекорд Рональда Рейгана, который пришел к власти в 69 лет. Обойти их обоих в случае победы на этих выборах может 77-летний Джо Байден.

Сейчас Трампу 74, и накануне он провел пять встреч с избирателями в четырех штатах. Он вернулся в Вашингтон в ночь на вторник и большую часть дня голосования проведет в Белом доме. В ночь подсчета голосов там запланирован прием на 400 гостей, все они будут предварительно протестированы на Covid-19.

77-летний Байден провел понедельник в Огайо и в своей родной Пенсильвании — оба штата считаются ключевыми для исхода голосования.

Дональд Трамп провел больше суток на ногах, побывав в последний перед выборами день в четырех штатах | Источник: GETTY IMAGES

День выборов он проводит в пенсильванском городке Скрантон, где прошло его детство. Поздно вечером, когда начнется подсчет голосов, он переместится в свой штаб в столице штата Филадельфии.

Возможные итоги голосования

Редактор отдела Северной Америки Би-би-си Джон Сопел предлагает несколько сценариев исхода президентских выборов, каждый из которых, по его мнению, может стать реальностью.

  • Легкая победа Байдена. Первый сценарий — самый простой. Опросы общественного мнения в полной мере отразили настроения в обществе. Спорных ситуаций нет, пересчет не нужен.
  • Разгромная победа Байдена. Кандидат от демократов побеждает с унизительным для республиканцев преимуществом. Эти выборы становятся в один ряд с разгромными победами Рональда Рейгана над Джимми Картером в 1980 году и Джорджа Буша-старшего над Майклом Дукакисом в 1988-м.
  • Шокирующая победа Трампа. Как и в 2016 году, предвыборные опросы себя не оправдывают, и складывается беспрецедентная ситуация, когда второй раз подряд фаворит гонки терпит поражение. Чтобы это произошло, Трампу необходимо победить во Флориде и в Пенсильвании.
  • Есть еще один сценарий, но он маловероятен: голоса коллегии выборщиков распределяются поровну между Трампом и Байденом — по 269. Такого, пишет Джон Сопел, еще не было в истории выборов.

«Но это же 2020 год, поэтому возможно все», — замечает аналитик.

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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