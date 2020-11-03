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17:51 (мск), источник: Forbes

Автор «Черного лебедя» предостерег инвесторов от попыток угадать итоги выборов в США

Экономист и автор книги «Черный лебедь» Нассим Талеб предостерег инвесторов от попыток предсказать, кто победит на президентских выборах в США и как на это отреагирует фондовый рынок. Пандемия коронавируса навсегда изменила экономику, и некоторые отрасли уже не оправятся от ущерба независимо от того, кто победит на выборах, заявил он в интервью CNBC.

Источник: NRKbeta/CC BY-SA 2.0

Талеб выразил обеспокоенность чрезмерной самоуверенностью инвесторов, которые пытаются предсказать исход выборов даже после неожиданной победы Дональда Трампа в 2016 году. Он посоветовал им относиться к выборам как к «непрозрачной системе», в которой невозможно знать, что может произойти. Талеб напомнил, что в 2016 году инвесторы ожидали падения фондового рынка в случае победы Трампа, но произошло обратное. При этом он подчеркнул, что выборы не относятся к «черным лебедям», поскольку в любом случае известно, что один из кандидатов победит.

«Вы должны думать об экономике, которая сильно отличается от той, что была раньше», — подчеркнул Талеб (цитата по Business Insider).

По его мнению, экономика уже не вернется к докоронавирусному состоянию, потому что «произошли изменения в экономической структуре и они постоянны».
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Экономист уточнил, что некоторый бизнес, к примеру салоны красоты или стоматологические кабинеты, пострадавшие от пандемии, в конечном итоге восстановятся. Но другие сектора, связанные с деловыми поездками и коммерческой недвижимостью в Нью-Йорке, уже «никогда не будут прежними».

Талеб объяснил рост занятости, который наблюдается после спада, начавшегося в марте, тем, что технологические компании адаптировались к пандемии и получают прибыль. Но он назвал маловероятным то, что авиакомпании, например, начнут вновь нанимать на работу уже уволенных сотрудников.

По мнению Талеба, отрицание серьезности коронавируса со стороны Трампа и ложная надежда на то, что вакцина позволит быстро одолеть пандемию, будет и дальше наносить ущерб экономике. «Подобное отрицание заставляет нас нести столь высокие затраты и в ВВП, и во многих вещах, даже в общественной жизни», — подчеркнул он.

Андрей Злобин

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