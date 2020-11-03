Автор «Черного лебедя» предостерег инвесторов от попыток угадать итоги выборов в США

Талеб выразил обеспокоенность чрезмерной самоуверенностью инвесторов, которые пытаются предсказать исход выборов даже после неожиданной победы Дональда Трампа в 2016 году. Он посоветовал им относиться к выборам как к «непрозрачной системе», в которой невозможно знать, что может произойти. Талеб напомнил, что в 2016 году инвесторы ожидали падения фондового рынка в случае победы Трампа, но произошло обратное. При этом он подчеркнул, что выборы не относятся к «черным лебедям», поскольку в любом случае известно, что один из кандидатов победит.
«Вы должны думать об экономике, которая сильно отличается от той, что была раньше», — подчеркнул Талеб (цитата по Business Insider).
По его мнению, экономика уже не вернется к докоронавирусному состоянию, потому что «произошли изменения в экономической структуре и они постоянны».
Экономист уточнил, что некоторый бизнес, к примеру салоны красоты или стоматологические кабинеты, пострадавшие от пандемии, в конечном итоге восстановятся. Но другие сектора, связанные с деловыми поездками и коммерческой недвижимостью в Нью-Йорке, уже «никогда не будут прежними».
Талеб объяснил рост занятости, который наблюдается после спада, начавшегося в марте, тем, что технологические компании адаптировались к пандемии и получают прибыль. Но он назвал маловероятным то, что авиакомпании, например, начнут вновь нанимать на работу уже уволенных сотрудников.
По мнению Талеба, отрицание серьезности коронавируса со стороны Трампа и ложная надежда на то, что вакцина позволит быстро одолеть пандемию, будет и дальше наносить ущерб экономике. «Подобное отрицание заставляет нас нести столь высокие затраты и в ВВП, и во многих вещах, даже в общественной жизни», — подчеркнул он.