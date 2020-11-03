15:06 (мск), источник: Lenta.Ru
Порошенко обвинили в подготовке еще одного госпереворота на Украине
Бывший соратник пятого президента Украины Петра Порошенко Давид Жвания обвинил политика в подготовке еще одного государственного переворота в стране.
По словам Жвании, подготовка к госперевороту началась летом текущего года. Он утверждает, что если ранее это были пустые разговоры, то сейчас, после местных выборов, «все стало намного серьезнее». «Я знаю, что заговорщики приняли решение действовать и у них есть четкий план», — заявил политик.
Жвания добавил, что информацию о госперевороте он получил из окружения Порошенко, с которым поддерживает отношения. В заговор, говорит он, пытаются вовлечь мэра Киева Виталия Кличко, который «должен стать президентом после переворота», если у Порошенко это не получится. Как утверждает Жвания, бывший президент мог бы возглавить правительство и получить расширенные полномочия. Для этого, согласно плану, планировалось поменять конституцию.
Сам Порошенко, как отмечает бывший его соратник, не верил в осуществимость плана, но все изменили местные выборы, из результатов которых
21 октября на Украине возбудили уголовное дело по фактам возможной подготовки Петром Порошенко и его соратниками государственных переворотов в 2013—2014 годах, а также в 2020-м. Среди возможных причастных к совершению преступления назвали бывшего депутата Давида Жванию, бывшего и.о. президента Александра Турчинова, бывшего
В августе Жвания заявил, что Порошенко преднамеренно провоцировал обострение конфликта и усиление кризиса на Украине во время протестных акций в 2013—2014 годах. Политик уточнил, что Порошенко причастен к организации избиения журналиста Татьяны Черновол, похищению протестующих Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, который позже был убит. Сам Жвания написал явку с повинной, в которой заявил о своей причастности к государственному перевороту в стране в 2014 году.