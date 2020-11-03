Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 3 ноябряСражение под Вязьмой, захват Курска немецкими войсками, запуск КА «Спутник-2» и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
24Теракт в центре Вены
75В Сети выбрали лучшие снимки к 75-летию ООН
15:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Порошенко обвинили в подготовке еще одного госпереворота на Украине

Бывший соратник пятого президента Украины Петра Порошенко Давид Жвания обвинил политика в подготовке еще одного государственного переворота в стране.

Источник: AP 2020

По словам Жвании, подготовка к госперевороту началась летом текущего года. Он утверждает, что если ранее это были пустые разговоры, то сейчас, после местных выборов, «все стало намного серьезнее». «Я знаю, что заговорщики приняли решение действовать и у них есть четкий план», — заявил политик.

Во время загрузки произошла ошибка.

Жвания добавил, что информацию о госперевороте он получил из окружения Порошенко, с которым поддерживает отношения. В заговор, говорит он, пытаются вовлечь мэра Киева Виталия Кличко, который «должен стать президентом после переворота», если у Порошенко это не получится. Как утверждает Жвания, бывший президент мог бы возглавить правительство и получить расширенные полномочия. Для этого, согласно плану, планировалось поменять конституцию.

Видео
Меньшее из двух зол: сутки до выборов президента США

Сам Порошенко, как отмечает бывший его соратник, не верил в осуществимость плана, но все изменили местные выборы, из результатов которых экс-глава государства сделал вывод, что украинцы больше не поддерживают Зеленского. «Также он получил контроль в нескольких облсоветах на западе Украины, которые в нужный момент, по его команде, откажутся выполнять распоряжения центральной власти», — заключил Жвания.

21 октября на Украине возбудили уголовное дело по фактам возможной подготовки Петром Порошенко и его соратниками государственных переворотов в 2013—2014 годах, а также в 2020-м. Среди возможных причастных к совершению преступления назвали бывшего депутата Давида Жванию, бывшего и.о. президента Александра Турчинова, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, экс-спикера парламента Андрея Парубия и бывшего министра иностранных дел Павла Климкина.

В августе Жвания заявил, что Порошенко преднамеренно провоцировал обострение конфликта и усиление кризиса на Украине во время протестных акций в 2013—2014 годах. Политик уточнил, что Порошенко причастен к организации избиения журналиста Татьяны Черновол, похищению протестующих Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, который позже был убит. Сам Жвания написал явку с повинной, в которой заявил о своей причастности к государственному перевороту в стране в 2014 году.

 Рогозин ответил недовольному «Роскосмосом» Путину
Кот пропал на три дня и вернулся домой в долгах
Минздрав Украины заявил о катастрофе в стране из-за COVID-19
В профсоюзе заявили о массовом увольнении пилотов «Аэрофлота»
В России разрабатывают систему для контроля за ношением масок
Теракт в центре Вены: что известно на данный момент
Ученые выявили роль «суперраспространителей» в пандемии COVID-19
Ловушка в квитанции: как заставляют платить за ЖКХ больше
Жителям Узбекистана будут платить за ходьбу пешком
Hi-Tech
Эти вещи придумали в Америке (но вы могли об этом не знать) В некоторые факты трудно поверить
Горячие темы на Авто
Мир застыл в ожидании чего-то-- 834
Евро по 100 рублей к новому году?! 489
В Волгограде средь бела дня убили молодого парня в Сбербанке. 215
А вы ждёте снег?))) 172
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Просто поболтать 238
Муж на меня накричал 184
Когда заканчиваются "родительские обязанности"? 150
Что читаете? 148
Новости партнеров
Происшествие в Крыму: корабли НАТО атаковали С-400
Интерьеры, которые в тренде в эпоху коронавируса
Из простушки — в принцессу: чем леди Ди очаровала принца Уэльского
Назван симптом, характерный для всех видов онкологии
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь