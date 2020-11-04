Выборы президента США. Главное

Первые итоги голосования: После обработки 8% голосов в Индиане (11 выборщиков) лидирует Дональд Трамп набирает с 65,4%, у Байдена — 32.8%. В Кентукки (8 выборщиков) после подсчета 16% голосов: у Трампа — 54,2%, у Байдена — 44,2%. Нью-Гэмпшир (4 выборщика): подсчитан 1%, Трамп — 61,5, Байден — 38,5%. Флорида (29 выборщиков) — 6% подсчитано, Трамп — 57,2%, Байден — 42%.
В команде Трампа заявили, что они уверены в победе, больше чем в 2016 году.
У Белого дома проходит протестная акция.
Хиллари Клинтон призвала американцев прийти на выборы: «Будущее нашей демократии зависит от того, придете ли вы сегодня на избирательные участки». Обама обратился к американцам: «Сегодня можно выбрать перемены. Давайте выиграем!»
Байден встретился со сторонниками в Филадельфии. По его словам, в этот раз на выборах проголосуют больше людей, чем когда-либо в истории США.
Трамп заявил, что не подготовил речь на случай победы или поражения. «Выигрывать легко, проигрывать никогда не просто», — сказал он.
Fox news приводит первые итоги голосования: После обработки 7% голосов в Индиане (11 выборщиков) лидирует Дональд Трамп набирает с 63%, у Байдена — 35%. В Кентукки (8 выборщиков) после подсчета 13% голосов: у Трампа — 48,6%, у Байдена — 49,9%. Нью-Гэмпшир (4 выборщика): подсчитан 1%, Трамп — 61,5, Байден — 38,5%.
Эдвард Сноуден призвал американцев проголосовать. «Еще есть время», — написал он.
Американцы при выборе президента учитывали коронавирус и экономическую ситуацию. Об этом свидетельствуют данные опроса Edison Research. По их подсчетам, двое из десяти делали свой выбор, учитывая последствия пандемии, а трое из десяти при голосовании думали об экономических проблемах в стране. Тем временем, по данным CNN, главными темами, которые волнуют американцев, стали экономика, расовое неравенство и коронавирус.
Хилари Клинтон обратилась к жителям Миннесоты: «Будущее нашей демократии зависит от того, придете ли вы сегодня на избирательные участки».
Магазины Apple из-за выборов закроются раньше в ряде крупных городов: Нью-Йорке,Лос-Анджелесе,Сан-Франциско, Бостоне и Чикаго. Некоторые магазины заколачивают, пишет журналист Bloomberg.
Бывший президент США Барак Обама написал, что в день выборов поставлено на карту все: «наше здоровье, наша работа». «Но есть хорошая новость: сегодня можно выбрать перемены. Давайте выиграем!» — написал бывший президент США.
Судья Федерального окружного суда в округе Колумбия Эммет Салливан распорядился проверить 12 почтовых округов, чтобы найти неучтенные бюллетени. До этого в почтовой службе заявили, что около 300 тыс. бюллетеней, которые высылались для голосования, так и не были отсканированы для подсчета.
ФБР расследует ситуацию с телефонными звонками с призывом не голосовать 3 ноября. Такие звонки, в частности, поступали жителям штата Айова и Мичиган. Их призывали в день голосования «оставаться дома, а значит, оставаться в безопасности».
Байден встретился со сторонниками в Филадельфии. Он заявил, что в этот раз на президентских выборах проголосуют больше людей, чем когда-либо в истории США. Он ждет, что свои голоса отдадут больше 150 млн человек.
В Колорадо явка превысила показатели 2016 года. Об этом заявила госсекретарь штата Джена Грисволд. По ее словам, к 10 утра на участки пришли 2 893 295 жителей штата, явка составляет 76,6%.
Дональд Трамп посетил свой избирательный штаб в Вирджинии. «Я слышал, что у нас [республиканцев] все хорошо», — сказал он. Трамп отметил, что не подготовил речь на случай победы или поражения. «Выигрывать легко. Проигрывать никогда не просто», — заявил действующий президент.
В штабе Джо Байдена уверены в победе своего кандидата. Там считают, что победитель будет известен уже вечером после окончания голосования, заявила менеджер кампании Джен О’Малли Диллон.
На вечеринку в Белом доме в Ночь выборов смогут попасть лишь 250 человек, сообщает CNN со ссылкой на источник. Все гости пройдут экспресс-тест на коронавирус.
Вице-губернатор Пенсильвании (одного из ключевых для исхода выборов штата) Кэти Буквар напомнила, что полностью подсчет голосов не завершится в день выборов, и призвала к терпению. Трамп осудил решение Верховного суда, разрешившего Пенсильвании принимать ранее поданные бюллетени в течение трех дней после дня голосования.
Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что считает свои шансы на победу твердыми. Он также отметил, что объявит о своей победе, только «когда эта победа состоится» (в прессе высказывались опасения, что Трамп может объявить о своей победе до окончательного подсчета голосов).
Джо Байден вместе с женой в день выборов посетил церковь в штате Делавэр, где они живут, и могилу старшего сына Бо (Джозеф Бо Байден умер в 2015 году от опухоли мозга).
Опцией досрочного голосования воспользовались и многие звезды, среди них актриса Натали Портман и рэпер Снуп Догг.
Оба кандидата в день выборов опубликовали агитационные ролики, призывающие голосовать за их кандидатуры. В ролике от штаба Трампа под музыку появляется сам действующий президент, а в видео Байдена люди гуляют и направляются на участки в футболках с именами кандидатов от Демпартии. Вот ролик Трампа:
Первая леди Мелания Трамп проголосовала в день выборов на участке во Флориде.
Рэпер Канье Уэст сообщил, что отдал свой голос на президентских выборах за самого себя. О намерении участвовать в гонке он заявил летом, букмекеры оценивают его шансы на победу в трех или более штатах в 0,1%.
Первыми во вторник открылись два участка в штате Нью-Гэмпшир. Расположенный в поселке Диксвилл-Нотч участок открывается в полночь уже 60 лет. Там все пять голосов избирателей (всего проживают 12 человек) получил кандидат от Демократической партии Джозеф Байден. На втором открывшемся в полночь участке в Миллсфилде 16 голосов получил кандидат-республиканец Дональд Трамп.
В среднем избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00, однако время их работы отличается в каждом из штатов.
Первые результаты ожидаются после закрытия участков 4 ноября, около 3:00 мск.
Окончательные результаты выборов будут подведены в этом году позже, чем обычно, из-за голосования по почте. Из-за пандемии коронавируса рекордное число американцев — более 100 млн — проголосовали досрочно по почте или придя на участки. Это более 47% всех зарегистрированных избирателей (всего правом голоса обладают около 233 млн граждан страны) и 73% от числа людей, проголосовавших на выборах в 2016 году.
Из-за большой неопределенности в США опасаются протестов и массовых беспорядков после завершения голосования. Возле Белого дома установили защитный забор, в крупных городах заколотили витрины магазинов.
Соперников двое — действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент Джозеф Байден. Трамп — 45-й президент США, кандидат Республиканской партии, от которой выиграл выборы в 2016 году. Байден был вице-президентом два срока (с 2008 по 2016 год) при 44-м президенте США Бараке Обаме.
Трамп трижды менял свою политическую принадлежность. Байден с начала политической карьеры демократ.
Для того чтобы принять участие в выборах, Байден выиграл праймериз Демократической партии. Республиканская партия тоже проводила праймериз, но они почти во всех штатах были простой формальностью, без желающих бросить вызов Трампу.
Трамп участвует в выборах в тандеме с действующим вице-президентом Майком Пенсом. У демократов на пост вице-президента баллотируется Камала Харрис — темнокожая сенатор от Калифорнии.
Трампу 74 года, Байдену — 77. В случае победы он станет самым возрастным президентом США в истории. Инаугурация пройдет 20 января 2021 года, Байдену будет уже 78. Сейчас «титул» самого возрастного на момент избрания президента удерживает Трамп.
Певица Леди Гага поддерживает Байдена | Источник:AFP 2020
Как выбирают президента
Президент США избирается непрямым голосованием. После подсчета голосов избирателей в каждом из штатов формируется коллегия выборщиков, которые 14 декабря должны выбрать президента. Голосовать они будут в соответствии с тем, как проголосовали избиратели в штате. Если в Техасе большинство будет, например, у Трампа, то и все выборщики от штата должны проголосовать за него. После того как сенат в начале января утвердит результаты выборов, 20 января 2021 года пройдет инаугурация 46-го президента США (или 45-го, если им останется Трамп).
Всего от штатов 538 выборщиков, для победы надо заручиться поддержкой 270. Штаты с наибольшим числом избирателей имеют и наибольшее число выборщиков.
Американские СМИ традиционно призывают особенно пристально следить за результатами голосования в «колеблющихся» штатах — там, где не до конца понятен расклад сил на основе опросов, так как нет значительного перевеса одного из кандидатов. Издания называют разное число таких ключевых штатов (например, USA Today перечисляет 12, Associated Press — 10, а The Hill — всего пять), но самыми крупными являются Флорида (там на кону 29 голосов выборщиков) и Пенсильвания (20 голосов).
Источники СМИ в российских властных структурах говорят, что в Москве тревожатся из-за возможной смены власти в США и что победа Байдена станет «плохой новостью». Официально, впрочем, Кремль заявляет о готовности работать с любым президентом, будь то Трамп или Байден.
Для российской экономики в первую очередь важно, как при новом президенте изменится санкционная политика. В случае победы Трампа можно ждать, что для России мало что поменяется (но и тут нужно учитывать непредсказуемость действующего президента). Байден декларирует резкое изменение политики в отношении Москвы. «Они [русские] заплатят цену, и это будет цена для их экономики», — заявил Байден на одной из встреч с избирателями.
Выльется ли жесткая риторика Байдена в адрес России (в случае его избрания) в конкретные действия, пока неясно. Но эксперты сходятся во мнении, что неопределенность страшнее президентства Байдена, а большинство рисков уже заложены в российский рынок.
Связанный с выборами риск уже достаточно давно в стоимость рубля включил и валютный рынок, полагают аналитики. Но в последнюю неделю перед голосованием рубль резко пошел вниз. А 2 ноября рубль ушел в пике до многомесячных минимумов. Впрочем, причина волатильности не только в предстоящих выборах, но и в ухудшении ситуации с коронавирусом в мире, а также в падении цен на нефть.
В этот день избирается нижняя палата конгресса — 435 представителей. Сейчас в нижней палате большинство у демократов (232 голоса), у республиканцев — 197, еще один член палаты — либертарианец.
В сенате большинство у республиканцев: из 100 членов — 53 республиканца, 45 — демократы, два сенатора беспартийные. 3 ноября будет избрана треть сената.
От того, у кого большинство, зависит прохождение президентских инициатив, согласование бюджета. Республиканское большинство в сенате оправдало Трампа в ходе импичмента, хотя большинство в нижней палате считало президента виновным.
По прогнозам, демократы сохранят большинство в палате представителей. У них также хорошие шансы на получение большинства в сенате, но исход голосования в верхнюю палату менее предсказуем.