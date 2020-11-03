Зеленский против Конституционного суда: всплыли «связи с Россией» и попытка «переворота»

Зеленский обратился к депутатам «Слуги народа» на заседании фракции, которая представляет партию в Верховной Раде. Он отметил, что если не восстановить доверие общества к КС, то страна не получит международную помощь.
По словам Зеленского, уже сейчас есть угроза для безвизовых соглашений между Украиной и Европейским Союзом. Пострадать, добавил он, могут и отношения с другими зарубежными партнерами, в частности, с Международным валютным фондом и НАТО.
Зеленский сказал, что только после увольнения судей получится восстановить антикоррупционное законодательство, так как новые законопроекты парламента «будут априори неработающими». «Если вы проголосуете за это решение, вы будете голосовать для народа. В противном случае вы защищаете судей Конституционного Суда», — подчеркнул украинский лидер.
После президента высказался его представитель в Конституционном суде Федор Вениславский. Он и вовсе заявил, что в КС работает группа людей, которые симпатизирует России. По его мнению, ее возглавляет председатель суда Александр Тупицкий.
«Российская Федерация с помощью своих агентов влияния в Украине, в том числе представленных в нашем парламенте, инициировала в КС признание неконституционными базовых, основополагающих законов, которые стали основой евроатлантической интеграции Украины, а именно — антикоррупционных законов», — подчеркнул он.
После встречи с Зеленским депутаты Рады призвали судей Конституционного суда, которые поддержали отмену уголовной ответственности, уйти в отставку. Заявление об этом на заседании парламента зачитал депутат от «Слуги народа». Всего призыв поддержали 150 парламентариев.
С Зеленским из-за сложившегося кризиса поговорил председатель Венецианской комиссии (европейский консультационный орган по конституционному праву) Джанни Букиккио. Он предложил провести экспертизу по решению Конституционного суда и отметил, что главная задача сейчас — восстановить доверие к судебной системе Украины.
До этого комиссия раскритиковала законопроект Зеленского о роспуске Конституционного суда. В организации отметили, что стране надо продолжать борьбу с коррупцией, но отказаться от пути, который выбрал президент.
В Евросоюзе же заявили, что решение Конституционного суда подрывает международные обязательства Украины.
Там отметили, что без восстановления антикоррупционного законодательства страна не получит кредит в €1,2 млрд и под угрозой может оказаться безвизовый режим.
История противостояния КС и антикоррупционных ведомств началась в конце мая 2020 года. Тогда депутаты Верховной рады сказали, что Петр Порошенко в 2015 году незаконно назначил Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
КС заявил, что решение Порошенко действительно было неконституционным. 16 сентября судьи признали, что некоторые статьи из закона о НАБУ не соответствуют Конституции. Например, они решили, что президент не может назначать и увольнять главу ведомства, а также выбирать члена комиссии внешнего контроля.
Телеканал «Громадьске» отмечал, что таким образом КС лишил главу государства влияния на этот орган.
Уже 27 октября КС, также по представлению народных депутатов, отменил статью уголовного кодекса, по которой грозит ответственность за недостоверное декларирование доходов. Financial Times писала, что эти депутаты занимают пророссийскую позицию и не хотят сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.
Через три дня после этого Зеленский внес в Раду законопроект о роспуске Конституционного суда. В пояснительной записке к документу говорилось, что его цель — предотвратить узурпацию власти судьями КС и отменить решение о незаконности некоторых статей антикоррупционного законодательства, так как оно принято «в условиях реального конфликта интересов».
Тупицкий, которого 30 октября вызывали на допрос в Государственное бюро расследований (ГБУ), сказал, что законопроект Зеленского имеет признаки конституционного переворота в стране. Он отметил, что документ «склепали» за ночь. «Цель всего этого создать послушный кнопочный суд», — добавил судья.
Борьба с коррупцией стала одним из главных предвыборных обещаний Зеленского в 2019 году. Киев обязался провести реформы взамен на новые кредиты от МВФ на $5 млрд. В частности, в мае 2020 года Рада приняла закон, который запрещает возвращать национализированные банки их прежним владельцам. Это напрямую касалось одного из самых влиятельных бизнесменов Украины Игоря Коломойского, который был главным акционером Приватбанка. Банк перешел в госсобственность после того, как Коломойского обвинили в незаконном выводе из него миллиардов долларов, что бизнесмен отрицал.