3 ноября, источник: Lenta.Ru
ФБР расследует попытку повредить выборам президента с помощью телефонных роботов
Федеральное бюро расследований (ФБР) США расследует попытку повредить выборам президента с помощью телефонных и
Чаще всего речь шла о звонке с неизвестного номера со сгенерированным женским голосом.
Таких звонков могло поступить несколько за день на один и тот же номер. По оценкам Reuters, их могло производиться до полумиллиона в сутки.
Волна роботизированной телефонной дезинформации началась еще летом, отмечают источники, и продолжалась все время предвыборной кампании.
Как сообщила Reuters отслеживающая автоматическую рекламу компания RoboKiller, 3 ноября звонок с этой записью поднялся на пятую позицию среди всех подобных звонков. По меньшей мере десятки тысяч американцев в итоге услышали это сообщение.
Также известно о том, что многие американцы в преддверии выборов получали странные СМС: предполагаемые сторонники Дональда Трампа получали информацию об его противнике Джозефе Байдене и наоборот. Также в сообщении содержалась опечатка. Эксперты считают, что злоумышленники рассылали такие послания, чтобы создать впечатление сбоев в государственной системе.
3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и
Ранее стало известно, что Байден выиграл голосование в маленькой деревне