США официально выходят из Парижского соглашения по климату

США являются второй страной по количеству выбросов в мире и первым государством, покидающим климатическое соглашение, которое обязались выполнять 189 подписантов.
Кандидат в президенты США Джо Байден обещал немедленно вернуть страну к договоренности, что не требует одобрения Конгресса. Сделать он это сможет только в случае инаугурации 20 января. Кто именно — Трамп или Байден — в итоге займет пост президента на ближайшие четыре года, пока неясно, подсчет голосов продолжается.
Возвращение к Парижским соглашениям — не единственный пункт амбициозного плана Байдена стоимостью почти 2 триллиона долларов по борьбе с изменениями климата. Кандидат в президенты предлагает вложить эти значительные средства в развитие «зеленых» технологий и избавить энергетический сектор США от большей части выбросов к 2035 году. Байден вышел за пределы экологической платформы бывшего президента Барака Обамы и обещает обеспечить достижение Соединенными Штатами нулевых выбросов не позднее 2050 года.
Авиатранспорт ответственен за приблизительно 2% глобальных выбросов, в связи с чем Байден собирается простимулировать создание новых экологически безопасных видов топлива для самолетов. Кандидат в президенты намерен также отказаться от трубопровода Keystone XL. Канада, тем временем, уже вложила в этот проект миллиарды долларов.
В целом, Байден представил свой экологический план как часть программы по восстановлению после пандемии коронавируса. По его мнению, инвестиции в «зеленую» экономику создадут новые рабочие места и помогут США восстановиться после спада.
Трамп же отрицает изменение климата как таковое. Отказ от Парижского соглашения он мотивировал тем, что оно было дорогостоящим и несправедливым для американцев.
По его словам, остальные страны тоже не сильно-то заботятся об окружающей среде. «Китай выбрасывает в воздух настоящую грязь. Россия это делает, Индия это делает, все они», — сказал Трамп в ходе предвыборных дебатов с Байденом.
Поэтому в предвыборной программе нынешнего президента климатической повестки нет в принципе, а в разделе «энергетика и окружающая среда» представлен, скорее, не план, а список достижений за первый президентский срок. Штаб Трампа пишет об облегчении ведения бизнеса в США для нефтяных, газовых и угольных компаний и расширении морского бурения. Кампания президента положительно преподносит одобрение строительства трубопровода Keystone XL, по которому нефть будет транспортироваться из Канады в США.
В списке также значится попытка Трампа отказаться от подписанного Обамой Clean Power Plan, который нацелен на сокращение к 2030 году выбросов энергетического сектора США на 32% по сравнению с уровнем 2005 года. Трамп намерен заменить его собственным Affordable Clean Energy Rule, согласно которому выбросы будут снижены на меньшую величину.
Изменение подхода к климатической проблеме в США в случае победы Байдена, вероятно, скажется на глобальном отношении к ситуации. Когда борьба с климатическими изменениями не является приоритетом крупнейшей экономики мира, то и у остальных стран нет большого стимула отказываться от имеющихся прибылей от угольной и нефтяной промышленности и вкладывать деньги в пока еще малопонятную «зеленую» энергетику.