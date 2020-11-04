03:11 (мск), источник: РБК
Появились первые результаты подсчета голосов на выборах в США
Голоса избирателей частично подсчитали в штатах Индиана, Кентукки и
В первых трех штатах стали известны промежуточные результаты президентских выборов в США, их опубликовали Fox News и Bloomberg. Во всех штатах пока лидирует действующий президент Дональд Трамп.
Так, в штате Индиана подсчитали 7% голосов избирателей. 68,4 тыс. человек проголосовали за демократа Джо Байдена, 123,6 тыс. отдали свои голоса за действующего президента Дональда Трампа.
В штате Кентукки подсчитали 14% бюллетеней. Здесь сперва лидировал Байден, однако затем в лидеры вышел Трамп. Глава государства набрал 151,8 тыс. голосов, Байден — 139,6 тыс.
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В США 3 ноября проходят всеобщие выборы. На них избираются президент и
Депутат областного собрания округа Рок штата Висконсин Юрий Рашкин рассказал РБК, что Висконсин относится к «фиолетовым» или колеблющимся штатам. Большой процент населения живет в двух больших городах, Милуоки и Мадисоне, и традиционно поддерживает демократов, тогда как сельское население чаще выступает за действующего президента.
Он сказал, что в эти выборы, в отличие от 2016 года, Дональда Трампа воспринимают как серьезного соперника. «Его уже никто не игнорирует в этот раз. Люди голосуют, и очереди говорят о том, что путь Трампа — такая узкая тропинка, по которой нужно пройти, чтобы выиграть даже те штаты, которые республиканцы всегда выигрывают», — отметил Рашкин.
Юрий Рашкин добавил, что подсчет голосов в разных штатах займет разное время, поэтому прогнозировать появление итоговых результатов сложно: они могут появиться как быстро, так и медленно. «Как эта математика будет складываться очень важно, поскольку нужно набрать 270 голосов [выборщиков]. Если сразу станет понятно, что Трамп проиграл Флориду или Техас, то на этом вся история кончается. Если Трамп будет держаться на плаву и выиграет штат Висконсин, например, или другие штаты, то потом он надеется перебросить это в Верховный суд и попытаться оспорить», — предположил депутат. Он добавил, что позиции людей полярны и зависят от того, из какого источника они получают информацию.
«У Владимира Путина замечательная ситуация, с ним ничего нельзя сделать. Можно накладывать санкции, но это, опять же, не навредит. С точки зрения обычного россиянина, я думаю
Михаил Юшков