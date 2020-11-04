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03:11 (мск), источник: РБК

Появились первые результаты подсчета голосов на выборах в США

Голоса избирателей частично подсчитали в штатах Индиана, Кентукки и Нью-Гемпшир. Пока везде лидирует Дональд Трамп

Источник: РИА "Новости"

В первых трех штатах стали известны промежуточные результаты президентских выборов в США, их опубликовали Fox News и Bloomberg. Во всех штатах пока лидирует действующий президент Дональд Трамп.

Так, в штате Индиана подсчитали 7% голосов избирателей. 68,4 тыс. человек проголосовали за демократа Джо Байдена, 123,6 тыс. отдали свои голоса за действующего президента Дональда Трампа.

В штате Кентукки подсчитали 14% бюллетеней. Здесь сперва лидировал Байден, однако затем в лидеры вышел Трамп. Глава государства набрал 151,8 тыс. голосов, Байден — 139,6 тыс.

В Нью-Гемпшире у Трампа 61,54%, у Байдена — 38,46%, подсчитан 1% голосов.

В США 3 ноября проходят всеобщие выборы. На них избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей и треть сената конгресса США, а также губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником Трампа на выборах является демократ Джо Байден. На выборах 2016 года Трамп победил Хиллари Клинтон по числу голосов коллегии выборщиков.

Депутат областного собрания округа Рок штата Висконсин Юрий Рашкин рассказал РБК, что Висконсин относится к «фиолетовым» или колеблющимся штатам. Большой процент населения живет в двух больших городах, Милуоки и Мадисоне, и традиционно поддерживает демократов, тогда как сельское население чаще выступает за действующего президента.

Он сказал, что в эти выборы, в отличие от 2016 года, Дональда Трампа воспринимают как серьезного соперника. «Его уже никто не игнорирует в этот раз. Люди голосуют, и очереди говорят о том, что путь Трампа — такая узкая тропинка, по которой нужно пройти, чтобы выиграть даже те штаты, которые республиканцы всегда выигрывают», — отметил Рашкин.

По его словам, чтобы одержать победу Трамп не может «потерять» ни один из важных штатов, включая Висконсин, Флориду и Техас.
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Юрий Рашкин добавил, что подсчет голосов в разных штатах займет разное время, поэтому прогнозировать появление итоговых результатов сложно: они могут появиться как быстро, так и медленно. «Как эта математика будет складываться очень важно, поскольку нужно набрать 270 голосов [выборщиков]. Если сразу станет понятно, что Трамп проиграл Флориду или Техас, то на этом вся история кончается. Если Трамп будет держаться на плаву и выиграет штат Висконсин, например, или другие штаты, то потом он надеется перебросить это в Верховный суд и попытаться оспорить», — предположил депутат. Он добавил, что позиции людей полярны и зависят от того, из какого источника они получают информацию.

«У Владимира Путина замечательная ситуация, с ним ничего нельзя сделать. Можно накладывать санкции, но это, опять же, не навредит. С точки зрения обычного россиянина, я думаю все-таки Байден лучше, потому что Байден будет заботиться о том, чтобы была справедливость везде, и это каким-то образом, должно помочь людям в России. Особенно тем, кто хочет высказывать свое мнение», — ответил Рашкин на вопрос о том, победа какого из кандидатов будет предпочтительнее для России.

Михаил Юшков

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