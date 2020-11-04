08:01 (мск), источник: РБК
Эксперты спрогнозировали итоги выборов в конгресс и сенат США
Демократическая партия США сохранит большинство в палате представителей в 2020—2024 годах. Об этом свидетельствуют прогнозы телеканалов Fox News и NBC News.
Сейчас в палате представителей США демократы контролируют 232 места, республиканцы — 197, либертарианцы — одно. Еще пять мест остаются свободными.
По данным аналитиков Fox News, демократы получат еще по меньшей мере пять мест и по окончании выборов получат 237 мест.
Также переизбирается треть сената — 35 из 100 сенаторов. В этой гонке демократы и республиканцы идут почти вровень, следует из данных Fox News. Демократы выиграли десять сенатских мест, республиканцы — 12.
В частности, в сенат переизбрался лидер республиканского большинства Митч Макконнелл. Он победил на перевыборах в своем штате Кентукки, набрав 57,9% голосов. Его соперница от демократической партии Эми Макграт получила 38,1%, сообщил Fox News.
Чтобы получить большинство в 51 голос, демократам необходимо четыре места. Если же кандидат от демократов Джо Байден выиграет президентские выборы, то демократам для большинства хватит 50 голосов, так как тогда председателем сената по должности станет