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08:01 (мск), источник: РБК

Эксперты спрогнозировали итоги выборов в конгресс и сенат США

Демократическая партия США сохранит большинство в палате представителей в 2020—2024 годах. Об этом свидетельствуют прогнозы телеканалов Fox News и NBC News.

Источник: РИА "Новости"
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Сейчас в палате представителей США демократы контролируют 232 места, республиканцы — 197, либертарианцы — одно. Еще пять мест остаются свободными.

По данным аналитиков Fox News, демократы получат еще по меньшей мере пять мест и по окончании выборов получат 237 мест.

Также переизбирается треть сената — 35 из 100 сенаторов. В этой гонке демократы и республиканцы идут почти вровень, следует из данных Fox News. Демократы выиграли десять сенатских мест, республиканцы — 12.

В частности, в сенат переизбрался лидер республиканского большинства Митч Макконнелл. Он победил на перевыборах в своем штате Кентукки, набрав 57,9% голосов. Его соперница от демократической партии Эми Макграт получила 38,1%, сообщил Fox News.

Сейчас большинство в верхней палате конгресса принадлежит республиканцам — 53 места против 45 у демократов, еще два мандата — у независимых кандидатов.

Чтобы получить большинство в 51 голос, демократам необходимо четыре места. Если же кандидат от демократов Джо Байден выиграет президентские выборы, то демократам для большинства хватит 50 голосов, так как тогда председателем сената по должности станет вице-президент Камала Харрис.

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