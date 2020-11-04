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09:05 (мск), источник: РИА Новости

Косачев объяснил, почему для России важны выборы в США

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Если США откажутся от прежней риторики о мнимом внешнем вмешательстве в американские выборы, уйдет и зацикленность на России, РФ выгодна определенность в политике США, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Источник: РИА Новости

В США проходят выборы президента, за этот пост борются республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Также идут выборы в конгресс.

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«Для нас, конечно же, главный вопрос — что изменится на российском направлении. А тут возможны варианты», — написал Косачев в Facebook. По его словам, «если уйдет центральный для американской внутренней политики фактор мнимого российского вмешательства, то для любого президента США более важными станут другие темы». В чем-то более важной будет тема Китая, или меньше — Ирана, но «как бы то ни было — не только зацикленность на России», — добавил он.

Кроме того, не следует забывать, что последние годы политика Белого дома в отношении России исходила не столько из установок президента, сколько из настроений в конгрессе, напомнил Косачев.

«Поменяются ли там предпочтения? Во вторник среди прочего определяется судьба 35 из 100 мест в Сенате, и это повлияет на внешнюю политику любого президента США», — подчеркнул он.

Но многое бы изменилось, если бы конгрессмены осознали: не Россия является истоком нынешних проблем США. А это немало, ведь даже на этом можно строить отношения с любой администрацией Белого дома, уверен политик.

«Я бы сказал, что нам выгодна любая определенность, при которой проигравшим не понадобится к прибегать к фактору внешнего вмешательства. Америке пора возвращаться к вменяемой политике, в которой мы ее всегда поддержим. Заждались», — заключил сенатор.

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