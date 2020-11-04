Миронов оценил значение выборов в США для России

В США проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Последние расчеты Fox, CNN и AP дают Байдену 237 выборщиков, Трампу 213 (для победы нужно 270).
«Я, в отличие от представителей министерства иностранных дел, более свободен в своих оценках: хрен редьки не слаще. Нам что Трамп, что Байден, к сожалению, они всегда будут придерживаться своих национальных интересов», — сказал Миронов в эфире телеканала «Россия-24».
Политик подчеркнул, что в США очень многое, особенно во внешней политике, определяет Конгресс.
«Если Трамп победит, то у него конгресс будет демократический, не его, и он не сможет провести через Конгресс никакие свои решения, и это будет провал на четыре года президента для Трампа. Действительно, Конгресс, по большому счету, определяет внешнюю политику, по большому счету, все равно, кто победит — либо Трамп, либо Байден, для России это ничего хорошего не сулит», — добавил лидер эсеров.
По мнению Миронова, результат может быть примерно половина на половину, однако это показывает раскол США.
«Мы же видим поразительную вещь: бумеранг, который в свое время запустили Штаты в виде так называемых цветных революций, он возвращается им на родину. И мне представляется, что после подведения итогов президентских выборов там в штатах может быть очень горячо, и кто-то захочет использовать те самые доморощенные технологии у себя в Соединенных Штатах Америки. Там, я думаю, у них будет очень много проблем», — считает парламентарий.