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10:17 (мск), источник: Коммерсантъ

Алиев заявил о готовности остановить войну в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов остановить войну в Нагорном Карабахе, если Ереван выведет войска с «оккупированных территорий». По его словам, отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна вывести войска говорит о его нежелании прекращать войну.

Источник: Reuters

«Во-первых, я считаю, что чем скорее закончится война, тем будет лучше… Я неоднократно говорил… и могу еще раз повторить, что если премьер-министр Армении возьмет обязательство об освобождении остальных территорий, то мы готовы остановиться сегодня же. Пока он не взял на себя таких обязательств», — сказал господин Алиев в интервью газете La Repubblica (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что речь идет о «полном освобождении всех оккупированных территорий в соответствии с резолюциями Совбеза ООН и исполнением их основных принципов».

Господин Алиев пояснил, что, согласно базовым принципам, в начале должны быть освобождены пять районов, потом еще два. По его словам, Азербайджан в одностороннем порядке освободил уже четыре района. «Поэтому он (Пашинян.— “Ъ”) должен сказать, что войска должны быть выведены из оставшихся под оккупацией территорий Агдамского, Кельбеджарского, Лачинского районов. Но он не дает такое заявление. Это показывает, что он не хочет прекращения войны», — сказал Ильхам Алиев.

3 ноября армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики разгромила более тысячи наемников, участвующих в военных действиях в регионе. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Ъ» рассказал, что число иностранных наемников в регионе приближается к двум тысячам человек. Бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября.

Следите за развитием темы Конфликт Армении и Азербайджана
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