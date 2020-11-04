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10:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп поздравил своих избирателей с победой

Президент США Дональд Трамп поздравил своих избирателей с победой на выборах. Об этом он заявил в прямом эфире CNN.

Источник: AFP 2020

Республиканец сообщил, что выиграл в штатах Флорида, Огайо, Техас, Северная Каролина и Джорджия. Помимо этого, лидер отметил, что уже выигрывает в Пенсильвании. Он также подчеркнул, что даже не ожидал победы в некоторых штатах.

Трамп рассказал, что партия уже готовится «к большому празднованию». Он поблагодарил своих избирателей, членов семьи и коллег.

3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, всю палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти. За высший пост боролись действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.

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ТАССКоммерсантъГазета.Ру
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Источники трансляции: ТАСС, Коммерсантъ, Газета.Ру
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