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11:06 (мск), источник: ТАСС

Медведев заявил, что единство является основой существования народа России

Заместитель председателя Совета безопасности подчеркнул, что День народного единства стал символом уважения к богатой истории страны.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства, отметив, что этот праздник стал символом уважения к богатой истории страны. Поздравление опубликовано в среду на странице Медведева в социальной сети «ВКонтакте».

«Народное единство для нас — не только красивая метафора, но и основа существования нашего многоконфессионального и многонационального народа», — написал он.

Замглавы Совбеза отметил, что День народного единства, являясь самым молодым праздником современной России, стал символом уважения к ее богатой истории. Медведев также подчеркнул, что этот праздник олицетворяет связь между прошлым, настоящим и будущим народа страны.

День народного единства отмечается в современной России с 2005 года. Праздник был установлен в память об освобождении Москвы в 1612 году народным ополчением от польских интервентов в период Смутного времени. Возглавили народное ополчение земский староста Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский.

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