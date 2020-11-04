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11:30 (мск), источник: ТАСС

Подведение итогов выборов в США затягивается. В победе уверены и Трамп, и Байден

В 2016 году в это время исход голосования был уже ясен.

Источник: Getty Images/AFP

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Победитель президентских выборов в США в 2020 году определится позже, чем в прошлый раз: оба кандидата после закрытия последних избирательных участков на Аляске до сих пор сохраняют шансы, и оба уже успели объявить об уверенности в своей победе.

В 2016 году в это время исход голосования был уже ясен, и проигравшая выборы кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон уже позвонила победителю — Дональду Трампу — с поздравлениями.

Расклад сил

Кандидат от демократов Джозеф Байден, по оценкам американских СМИ, удерживает лидерство: близкий к республиканцам телеканал Fox News отдает ему 238 из 270 необходимых голосов выборщиков, а действующему президенту Дональду Трампу — только 213.

Видео
Трамп заявил об уверенности в день голосования

Однако пока не определен исход выборов в таких штатах, как Аляска (3 голоса), Висконсин (10), Джорджия и Мичиган (по 16), Пенсильвания (20), Северная Каролина (15). Судьба еще одного голоса не решена в штате Мэн.

В Висконсине, Мичигане и Пенсильвании по итогам подсчета примерно двух третей голосов с небольшим перевесом лидирует Трамп. Если он удержит позиции, он сохранит и пост президента США.

Оба кандидата объявили, что побеждают в этих спорных штатах, а также в Джорджии, которая традиционно симпатизирует республиканцам.

Заявления кандидатов

И Байден, и Трамп выразили уверенность в своей победе. Кандидат от демократов, выступая в Уилмингтоне (штат Делавэр), призвал сторонников набраться терпения и дождаться окончательного подсчета голосов.

Действующий президент посетовал, что уже готовился праздновать, но был вынужден отложить торжества, так как процесс обработки бюллетеней затянулся. Он также обвинил Байдена в том, что тот, не в силах одержать победу, собирается затеять судебные тяжбы. До этого Трамп в Twitter в очередной раз обвинил демократов в попытке «украсть выборы», и эта запись была помечена соцсетью как содержащая спорный контент.

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Источники трансляции: ТАСС, Коммерсантъ, Газета.Ру
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