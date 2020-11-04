11:54 (мск), источник: ТАСС
NYT: подсчет голосов в Пенсильвании может затянуться до конца недели
Губернатор Пенсильвании Том Вулф сообщил, что в штате предстоит обработать еще более миллиона бюллетеней, поступивших по почте.
В Пенсильвании начнут подводить итоги досрочного голосования только в среду утром по местному времени, констатирует издание. По его оценкам, «это может затянуться до конца недели». Губернатор Пенсильвании Том Вулф сообщил в Twitter, что в штате предстоит обработать еще более миллиона бюллетеней, поступивших по почте. Он обещал жителям Пенсильвании, что «все голоса будут учтены».
Телеканал Fox News отметил, что в ближайшие несколько часов не намерен представлять прогнозы относительно того, кто из кандидатов в президенты США одержал победу на выборах — Джозеф Байден или Дональд Трамп. Агентство Associated Press также констатировало, что не видит возможности сейчас представлять такие оценки.
Согласно данным Fox News, пока нет ясности относительно итогов голосования в следующих штатах: Аляска, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.