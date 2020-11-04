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13:31 (мск), источник: РИА Новости

Путин призвал не забывать об обязанностях перед государством

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Права и обязанности граждан должны находиться в гармонии, без этого обществу трудно существовать, необходимо знать свои права и требовать от государства их исполнения, но не забывать об обязанностях, которые есть у каждого, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: РИА Новости

В День народного единства он вместе с представителями молодежных организаций участвовал в возложении цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. После церемонии президент немного пообщался с ребятами. Одна из девушек — будущий политолог, — приехавшая в Москву из Удмуртии на учебу, рассказала о направлениях своей будущей работы в школе и о планах в перспективе стать политтехнологом.

Путин поинтересовался, какие главные идеи и мысли она хотела бы донести до учеников, преподавая в школе.

«Что в политике нужно участвовать. Нужно иметь активную гражданскую позицию и нужно знать свои права», — ответила девушка.

«А обязанности?» — уточнил у нее президент.

Та отметила, что обязанности должны быть у всех. «Молодец, вышла из ситуации», — засмеялся Путин.

«Точно. Права и обязанности должны быть в гармонии между собой. Без этого трудно существовать всему нашему обществу. У каждого гражданина должны быть и права, и обязанности. Надо требовать от государства исполнения своих прав и знать их. Но и обязанности у каждого человека есть», — продолжил он.

Президент в этом контексте упомянул об истории народного ополчения. «Если бы Минин и Пожарский не чувствовали такой связи между двумя этими понятиями, вряд ли они по зову сердца взяли бы и начали собирать ополчение для того, чтобы сохранить Москву. Это чувство долга перед родиной подвигло их к этому действию, к этому подвигу», — уверен Путин.

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