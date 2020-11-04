Путин призвал не забывать об обязанностях перед государством

В День народного единства он вместе с представителями молодежных организаций участвовал в возложении цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. После церемонии президент немного пообщался с ребятами. Одна из девушек — будущий политолог, — приехавшая в Москву из Удмуртии на учебу, рассказала о направлениях своей будущей работы в школе и о планах в перспективе стать политтехнологом.
Путин поинтересовался, какие главные идеи и мысли она хотела бы донести до учеников, преподавая в школе.
«Что в политике нужно участвовать. Нужно иметь активную гражданскую позицию и нужно знать свои права», — ответила девушка.
«А обязанности?» — уточнил у нее президент.
Та отметила, что обязанности должны быть у всех. «Молодец, вышла из ситуации», — засмеялся Путин.
«Точно. Права и обязанности должны быть в гармонии между собой. Без этого трудно существовать всему нашему обществу. У каждого гражданина должны быть и права, и обязанности. Надо требовать от государства исполнения своих прав и знать их. Но и обязанности у каждого человека есть», — продолжил он.
Президент в этом контексте упомянул об истории народного ополчения. «Если бы Минин и Пожарский не чувствовали такой связи между двумя этими понятиями, вряд ли они по зову сердца взяли бы и начали собирать ополчение для того, чтобы сохранить Москву. Это чувство долга перед родиной подвигло их к этому действию, к этому подвигу», — уверен Путин.