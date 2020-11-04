14:44 (мск), источник: РБК
Дерипаска счел Китай победителем на выборах президента США
Российский миллиардер Олег Дерипаска (Forbes оценивает его состояние в $2,6 млрд) заявил, что действующий президент США Дональд Трамп не победит на выборах.
«Понятно, что Трампу уходить не хочется, но придется. И в этом сила демократии, даже если она сильно потрепана уханьским вирусом. Победу нужно отдать Китаю, который не побоялся рискнуть. Похоже, мир еще много раз будет шокирован нестандартными решениями председателя Си [Цзиньпина]», — написал бизнесмен в своем
Выборы президента США прошли 3 ноября. Голосование уже завершилось, идет подсчет голосов. По предварительным итогам, Джо Байден пока лидирует в 22 штатах, Трамп — в 29. В большинстве из этих штатов подсчитано более 60% голосов.
Оба кандидата выступили с заявлениями после закрытия избирательных участков и выразили надежду на победу.
При этом действующий президент остался недовольным тем, что подсчет
В штабе Байдена заявление президента назвали возмутительным. Там отметили, что таким образом Трамп лишит граждан США «их демократических прав», и выступили за подсчет всех голосов, пригрозив в обратном случае задействовать своих юристов.
Также 3 ноября в США переизбирались палата представителей и треть сенаторов.