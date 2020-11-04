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14:44 (мск), источник: РБК

Дерипаска счел Китай победителем на выборах президента США

Российский миллиардер Олег Дерипаска (Forbes оценивает его состояние в $2,6 млрд) заявил, что действующий президент США Дональд Трамп не победит на выборах.

Источник: AP 2020

«Понятно, что Трампу уходить не хочется, но придется. И в этом сила демократии, даже если она сильно потрепана уханьским вирусом. Победу нужно отдать Китаю, который не побоялся рискнуть. Похоже, мир еще много раз будет шокирован нестандартными решениями председателя Си [Цзиньпина]», — написал бизнесмен в своем Telegram-канале.

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Выборы президента США прошли 3 ноября. Голосование уже завершилось, идет подсчет голосов. По предварительным итогам, Джо Байден пока лидирует в 22 штатах, Трамп — в 29. В большинстве из этих штатов подсчитано более 60% голосов.

Оба кандидата выступили с заявлениями после закрытия избирательных участков и выразили надежду на победу.

При этом действующий президент остался недовольным тем, что подсчет из-за голосования по почте замедлился. По его словам, отправка бюллетеней по почте — это «большое мошенничество» в пользу Байдена. В связи с этим Трамп пригрозил прекратить подсчет голосов и обратиться в Верховный суд.

В штабе Байдена заявление президента назвали возмутительным. Там отметили, что таким образом Трамп лишит граждан США «их демократических прав», и выступили за подсчет всех голосов, пригрозив в обратном случае задействовать своих юристов.

Также 3 ноября в США переизбирались палата представителей и треть сенаторов.

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