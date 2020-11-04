Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 4 ноябряНачало операции «Вихрь», победа Барака Обамы на президентских выборах в США, открытие метро в Лондоне и другие события, которыми запомнился этот день в истории
Фоторепортажи
75VIP-вирус
14Новые карантины в странах Европы
16:14 (мск), источник: ТАСС

Путин одобрил идею призвать другие страны в ООН принять законы о защите чувств верующих

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал хорошей идеей призвать на площадке ООН другие страны принять законодательство, защищающее чувства верующих.

Источник: Пресс-служба Президента России

Таким образом он прокомментировал предложение одного из участников встречи с представителями религиозных конфессий, которая прошла в среду в режиме видеоконференции.

«Надо продумать это. Это действительно предложение хорошее, я не понимаю, кто может быть против, чтобы запретить оскорбление чувств верующих в любой форме», — сказал президент, пообещав дать МИД РФ соответствующее поручение.

Путин отметил, что российские инициативы «далеко не всегда проходят» на международных площадках, «хотя некоторые действительно вызывают достаточно большую позитивную реакцию» со стороны членов ООН.

 "Понимала, что он хочет жить, пытается помочь нам его найти, но у нас ничего не получается"
Режиссер призывает не верить тому, что говорит нам телевизор, и думать своей головой
Подведение итогов выборов в США затягивается
В Канаде рассказали об отказе советских врачей лечить Тарасова
Путин призвал не забывать об обязанностях перед государством
Дерипаска счел Китай победителем на выборах президента США
Большинство украинцев поддержали Зеленского в его борьбе с КСУ
Кит «искупал» двух туристок в Калифорнии (видео)
Ученые назвали правильный способ варить рис
Gnezdo.ru
Он - любимец миллионов. А посмотри на жену (фото)
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Таких женщин никогда не берут замуж. И вот почему
Новый сериал по мотивам книг Дарьи Донцовой
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
"Прожить или не прожить, вот в чем вопрос?" 173
Снимаем маски? Но только и исключительно ролевые, медицинские придется оставить 109
Вши((( 106
Отделение эмоции от вещи 83
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь