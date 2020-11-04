МВД Франции хочет запретить турецкую организацию «Серые волки»

«Мы решительно намерены бороться с (исповедующими радикальные идеи.— “Ъ”) организациями, запрет деятельности некоторых из них уже был утвержден по решению совета министров. В среду мы представим на рассмотрение Совмина вопрос о запрете особенно агрессивной организации “Серые волки”», — цитирует ТАСС господина Дарманена, выступившего на заседании Комитета по законодательству и общему управлению республикой Национального собрания.
Напомним, во Франции с середины октября произошел ряд жестоких террористических актов на религиозной почве. Два из них — с отрезанием головы. 2 ноября в Вене случился еще один теракт, ответственность за который взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в России). Президент Франции Эмманюэль Макрон обещал бороться с радикальным исламом. Проблема будет обсуждаться на саммите ЕС 19 ноября.