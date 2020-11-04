17:27 (мск), источник: Ведомости
Байден опередил Трампа в штате Мичиган
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший
После обработки 94% бюллетеней у Байдена 49,3% голосов избирателей, у Трампа — 49,2%. Ранее Трамп опережал своего оппонента. Победа в Мичигане даст кандидату 16 голосов выборщиков из 270, необходимых для того, чтобы выиграть в выборах.
При этом Трамп догоняет Байдена в колеблющейся Неваде. Сейчас у республиканца 48,6% голосов, а у демократа — 49,2%. Однако пока там обработано только 67% бюллетеней. Невада может принести кандидату 6 голосов выборщиков.
В целом по числу голосов Байден пока опережает Трампа: их доли составляют 50% и 48,4% соответственно. Однако, согласно выборной системе США, президентом становится не тот, за кого проголосовало большинство жителей страны, а тот, у кого 270 голосов выборщиков, количество которых разнится в разных штатах в зависимости от численности населения.
Всего в стране 538 выборщиков от разных штатов. Больше всего их в Калифорнии — 55. Там после обработки 64% голосов лидирует Байден, у которого 65,2% голосов против 32,9% у Трампа. В топ-5 по числу выборщиков входят также Техас (38), Филадельфия (29),