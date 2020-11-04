Трамп назвал «очень странным» резкий выход Байдена в лидеры в некоторых штатах

Об этом господин Трамп написал у себя в Twitter.
«Вчера вечером я лидировал, часто уверенно, во многих ключевых штатах, которые почти во всех случаях управлялись или контролировались демократами. После один за другим они начали волшебным образом исчезать по мере того, как подсчитывали неожиданные кучи бюллетеней. Очень странно», — написал господин Трамп. По его словам, люди, проводившие опросы, истолковали ситуацию «полностью и исторически неправильно».
Среди штатов, в которых ранее лидировал Дональд Трамп, но теперь преимущество у Джо Байдена — Мичиган, Висконсин, Миннесота.