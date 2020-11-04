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19:21 (мск), источник: Ведомости

Эксперты назвали явку на выборах в США рекордной за последние 120 лет

По предварительным оценкам, явка на выборах президента США 2020 г. составила 66,9%, в голосовании приняли участие 160 млн человек, что является рекордным показателем с 1900 г., сообщил на своей странице в Twitter профессор Флоридского университета Майкл Макдональд со ссылкой на данные проекта the United States Election Project.

Источник: AFP 2020

«Это не опечатка. На президентских выборах 2020 года явка была самой высокой за последние 120 лет. Я продолжу уточнять эти оценки в ближайшие недели», — написал он, отметив, что в 1900 г. явка составила 73,7%.

При этом профессор заявил, что данный показатель — не самый высокий в истории США. По его словам, в XIX веке явка была еще выше. «Я списываю это на другое общество. Как заметил де Токвиль, мы были нацией единомышленников», — пояснил Макдональд.

Основное голосование на выборах президента в США состоялось 3 ноября и завершилось в 20:00 по местному времени. К утру 4 ноября стали известны результаты в большинстве из 50 штатов страны. Кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден, опережает республиканца и действующего главу государства Дональда Трампа по числу выборщиков. У первого их пока 238, а у второго 213, следует из данных Fox News.

«Колеблющимися» остаются семь штатов — Невада, Висконсин, Мичиган, Аляска, Джорджия, Северная Каролина и Пенсильвания. В первых трех лидирует Байден, в остальных Трамп. Если ситуация не изменится после подсчета всех бюллетеней, бывший вице-президент станет новым лидером США.

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