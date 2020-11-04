Эксперты назвали явку на выборах в США рекордной за последние 120 лет

«Это не опечатка. На президентских выборах 2020 года явка была самой высокой за последние 120 лет. Я продолжу уточнять эти оценки в ближайшие недели», — написал он, отметив, что в 1900 г. явка составила 73,7%.
При этом профессор заявил, что данный показатель — не самый высокий в истории США. По его словам, в XIX веке явка была еще выше. «Я списываю это на другое общество. Как заметил де Токвиль, мы были нацией единомышленников», — пояснил Макдональд.
Основное голосование на выборах президента в США состоялось 3 ноября и завершилось в 20:00 по местному времени. К утру 4 ноября стали известны результаты в большинстве из 50 штатов страны. Кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент США Джо Байден, опережает республиканца и действующего главу государства Дональда Трампа по числу выборщиков. У первого их пока 238, а у второго 213, следует из данных Fox News.
«Колеблющимися» остаются семь штатов — Невада, Висконсин, Мичиган, Аляска, Джорджия, Северная Каролина и Пенсильвания. В первых трех лидирует Байден, в остальных Трамп. Если ситуация не изменится после подсчета всех бюллетеней, бывший вице-президент станет новым лидером США.