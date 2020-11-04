Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Новая эра коммерческого освоения космоса Пандемия взбудоражила все сектора мировой экономики. Космическая промышленность не осталась в стороне
Фоторепортажи
24Скончался легендарный сэр Шон Коннери
75В Сети выбрали лучшие снимки к 75-летию ООН
19:35 (мск), источник: Ведомости

В штабе Байдена уверены в его победе на президентских выборах

Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден одержал победу на выборах, выразил уверенность представитель его предвыборного штаба Боб Бауэр.

Источник: AP 2020

«Мы побеждаем на выборах. Мы выиграли выборы. И мы будем защищать эти выборы», — цитирует его в Twitter американская журналистка, сотрудник PBS Ямиче Альциндор.

По словам Бауэра, кандидат от республиканцев Дональд Трамп задался целью «атаковать демократический процесс», поэтому задача демократов — защитить его.

Ранее Трамп назвал «очень странной» потерю лидерства в ряде ключевых штатов при подсчете голосов на президентских выборах.

Действующий президент указал на разницу между результатами очного голосования и голосования по почте, намекнув на то, что за потерей лидерства в ряде колеблющихся штатов может стоять «вброс» бюллетеней, которые пришли по почте.

Сейчас после подсчета голосов в большинстве штатов у Байдена 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213, следует из данных Fox News. Колеблющимися остаются семь штатов из 50 — Невада, Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия и Аляска. Первые три «склоняются» в пользу демократа, остальные — республиканца.

Следите за развитием темы Выборы президента США
 Политологи оценили предварительные итоги выборов в США
День народного единства в России. Фотогалерея
Байден опередил Трампа в штате Мичиган
В Канаде рассказали об отказе советских врачей лечить Тарасова
Путин призвал не забывать об обязанностях перед государством
Дерипаска счел Китай победителем на выборах президента США
В Индонезии нашли странное захоронение возрастом 8 тысяч лет
В Индии нашли тигра с необычным окрасом
Большинство украинцев поддержали Зеленского в его борьбе с КСУ
Hi-Tech
Полный провал. Умные вещи, которые оказались бесполезными Презерватив, вилка и другие предметы, подключенные к интернету
Новости партнеров
Россиянам начнут раздавать по 25 000 рублей уже с 1 ноября
Отсидевший Новиков рассказал, почему Ефремову не дадут жизни в колонии
Российские пенсионеры с 1 октября начнут получать прибавку к пенсии
Советский ученый скрестил человека с гориллой: к чему это привело
Gnezdo.ru
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
На Донбассе завязались кровавые бои: новые жертвы
Хабиб Нурмагомедов принял вызов жителя Татарстана
Хитрости замены моторного масла, о которых молчали
Леди
22-летний красавец-внук Пугачевой произвел фурор в сети (фото) Молодой человек восхитил сеть.
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь