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20:05 (мск), источник: Известия

Байден еще больше увеличил отрыв от Трампа в штате Мичиган

Кандидат от Демократической партии США Джо Байден после обработки 96% бюллетеней увеличил на 0,6% в штате Мичиган отрыв от своего оппонента из Республиканской партии Дональда Трампа в борьбе за пост президента страны. Об этом 4 ноября сообщает телеканал Fox News.

Источник: AFP 2020

На данный момент Байден имеет 49,5% голосов, Трамп — 48,9%. Победитель в Мичигане получит поддержку 16 выборщиков. Ранее Байден опережал Трампа в Мичигане на 0,3%.

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В свою очередь Трамп назвал «странной» потерю лидерства в некоторых штатах, где он накануне вечером опережал Байдена.

Вместе с тем, в штабе Байдена заявили о его победе на выборах главы государства.

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер отметил, что Евросоюз не комментирует ситуацию на выборах президента США до окончательного подсчета голосов.

Как сообщил корреспондент «Известий», 4 ноября в Вашингтоне митингующие сожгли американский флаг. Кроме того, активисты подрались с полицейскими в двух кварталах от Белого дома.

Избирательная система США предусматривает непрямые выборы главы государства, которого избирает коллегия выборщиков из 538 человек, представляющих свои штаты. Число выборщиков от каждого штата равно числу представителей штата в конгрессе. На выборах выборщики должны голосовать за кандидата, ранее победившего в их штате, но обязывающего их к этому закона нет. Таким образом, кандидат может набрать большее число голосов американцев, чем оппонент, но проиграть выборы из-за меньшего числа голосов выборщиков.

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15:13 (мск)© Ньюстюб
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Источники трансляции: ТАСС, Коммерсантъ, Газета.Ру
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