20:22 (мск), источник: Daily Storm
Больше, чем за Обаму: Байден побил рекорд выборов президента США по числу голосов избирателей
Предыдущий рекорд был установлен в 2008 году, когда за одного из кандидатов проголосовали 69,4 миллиона человек.
Кандидат в президенты Джо Байден установил рекорд по количеству голосов избирателей на президентских выборах в истории США: за него проголосовали 69,7 миллионов человек. Предыдущий рекорд принадлежал
В ключевом для кандидатов штате Висконсин уже подсчитали голоса и объявили победителем соперника Трампа. При этом отмечается, что демократ обогнал своего политического оппонента всего на 20 697 голосов. По сведениям Fox News, Байден на данный момент лидирует в президентской гонке.
В то же время стоит учитывать, что число голосов избирателей и голоса выборщиков, которые определяют победителя, могут существенно отличаться. Претендент на пост главы государства может быть лидером по голосам избирателей, но при этом проиграть «по выборщикам».