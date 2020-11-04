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20:22 (мск), источник: Daily Storm

Больше, чем за Обаму: Байден побил рекорд выборов президента США по числу голосов избирателей

Предыдущий рекорд был установлен в 2008 году, когда за одного из кандидатов проголосовали 69,4 миллиона человек.

Источник: AP 2020

Кандидат в президенты Джо Байден установил рекорд по количеству голосов избирателей на президентских выборах в истории США: за него проголосовали 69,7 миллионов человек. Предыдущий рекорд принадлежал экс-президенту Бараку Обаме: в 2008 году он набрал 69,4 миллиона голосов.

В ключевом для кандидатов штате Висконсин уже подсчитали голоса и объявили победителем соперника Трампа. При этом отмечается, что демократ обогнал своего политического оппонента всего на 20 697 голосов. По сведениям Fox News, Байден на данный момент лидирует в президентской гонке.

В то же время стоит учитывать, что число голосов избирателей и голоса выборщиков, которые определяют победителя, могут существенно отличаться. Претендент на пост главы государства может быть лидером по голосам избирателей, но при этом проиграть «по выборщикам».

Трамп заявил об уверенности в день голосования
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11:12 (мск)© Ньюстюб
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