00:47 (мск), источник: BBC News Русская служба
Результаты выборов президента США: как могут выиграть Байден и Трамп
После окончания голосования на президентских выборах в США прошел уже день, но имя победителя
Трамп уже безосновательно заявил о победе и обвинил оппонентов в попытках организовать подтасовки на выборах. Он написал серию твитов, которые Twitter отмечает как спорные или не соответствующие действительности.
В них утверждается, что демократы занимаются фабрикацией результатов голосования. Однако сейчас дело совсем не в этом. Избирательным комиссиям все еще остается посчитать миллионы голосов, отданных в полном соответствии с законом.
Вот что должны получить кандидаты для победы.
Если описывать ситуацию совсем просто, демократу Джо Байдену нужно сохранить преимущество во всех штатах, которые сейчас отмечены на нашей карте голубым цветом: Аризоне, Неваде, Висконсине и Мичигане. Если это ему удастся, он получит 270 голосов выборщиков — минимально необходимое число для избрания на пост президента.
В двух из этих штатов — Мичигане и Висконсине — Байден захватил лидерство ранним утром в среду, когда начали учитываться поданные по почте голоса, отправленные из городов, где сильны позиции демократов. Тенденции в этих местах явно складываются в его пользу.
Байден также сохраняет стабильное преимущество в Аризоне, при этом неподсчитанными остаются еще многие голоса, поданные по почте.
В Неваде Байден опережает Трампа всего на несколько тысяч голосов, но все бюллетени, заполненные в день выборов (они давали большую поддержку Трампу), там уже подсчитаны. Остались только почтовые голоса, которые, как правило, больше помогают демократам.
Судя по всему, на пути Байдена к президентству сейчас меньше препятствий, чем у его республиканского оппонента.
Так же как Байдену, Трампу необходимо сохранить лидерство в штатах, где у него сейчас преимущество (на нашей карте они отмечены розовым цветом). И в дополнение к этому республиканцам необходимо отбить по меньшей мере один из «голубых» штатов, где сейчас лидирует Байден.
Перевес демократа в Неваде крайне небольшой. Чтобы перекрасить этот штат из синего в красный, требуется совсем немного.
Картина событий для президента может стать намного более приятной, если вопреки ожиданиям окажется, что присланные по почте бюллетени (которые были отправлены в день голосования, но могут прийти позже) заполняли в основном республиканцы или независимые избиратели, симпатизирующие Трампу.
Еще одна возможность для президента — это Аризона. Так же как в Неваде, там осталось посчитать только голоса, отданные по почте. Но в этом штате почтовое голосование — процедура более привычная, и поэтому аризонские демократы не получили от него столько же голосов, как в Неваде.
Лидерство Байдена в Аризоне намного более убедительное, но это не отменяет возможности значительных сдвигов.
Что касается Висконсина и Мичигана, то там ситуация развивается в неблагоприятном для президента направлении. Хотя Трамп сохраняет надежду на победу в этих ключевых штатах американского Среднего Запада, нужные цифры от него просто уплывают. А в Висконсине все голоса уже подсчитаны.
Путь Трампа ко второму президентскому сроку лежит через Пенсильванию и Джорджию, где он должен сохранить лидерство, но это не означает, что в этих штатах у него надежные позиции. Голоса, которые остаются неподсчитанными в Джорджии, поступают из поддерживающих демократов районов около Атланты.
В Пенсильвании остается посчитать более миллиона отправленных по почте бюллетеней. Хотя в этом штате у Трампа более убедительное преимущество, здесь могут проявиться те же процессы, которые происходят в Висконсине и Мичигане.
Если Байдену удастся получить Пенсильванию, он может позволить себе потерять и Аризону, и Неваду. А если кандидат от демократов завоюет Джорджию, его победе не помешает проигрыш в одном из этих двух штатов (в противном случае республиканец и демократ получат равное число голосов выборщиков, и результат выборов решит Конгресс США).
Другими словами, в отличие от Трампа, у Байдена есть несколько различных способов победить в этой гонке. Они могут быть менее вероятными, но вполне реальными.
Независимо от того, каким будет результат выборов, начинает реализовываться сценарий, который ранее считали самым плохим для США: когда Байден говорит о вероятности своей победы, а Трамп обрушивает на оппонента обвинения в подтасовках, не предоставляя при этом никаких доказательств.
Это прямой путь к громкому скандалу и затяжной битве в судах. При этом сторонники проигравшей стороны будут крайне недовольны — и неизбежно почувствуют себя обманутыми.
Кампания Трампа уже заявила, что потребует пересчитать голоса в Висконсине.
Нельзя утверждать, что американские избиратели отреклись от Трампа. Но в то же время они не дали ему той однозначной поддержки, на которую он рассчитывал. Вместо этого враждующие стороны снова заняли свои боевые позиции — и политическая битва будет продолжаться вне зависимости от того, кто на этот раз окажется в Белом доме.