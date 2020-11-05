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10:28 (мск), источник: Известия

Гладкоствольное оружие в России могут приравнять к нарезному

Госдума изучает вопрос об ужесточении в России оборота оружия. Как выяснили «Известия», речь идет о том, чтобы приравнять требования к владению нарезным и гладкоствольным средствами.

Источник: РИА "Новости"

Как считают в парламенте, сегодня из-за технологии производства разница между этими двумя видами оружия нивелировалась. Об этом говорится в техзадании исследования, размещенном на сайте госзакупок, авторы которого должны подготовить свои рекомендации. Если они будут приняты, то коснутся свыше 5 млн россиян.

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«С целью обхода установленного законом ограничения при производстве гражданского гладкоствольного оружия стали использовать разработанную Чарльзом Ланкастером технологию овально-винтовальной сверловки ствола — “сверловка Ланкастера”. Это обеспечивает более высокую скорость пули и значительно повышает точность стрельбы, что позволило приблизить характеристики “условно гладкоствольного” оружия к гражданскому нарезному», — выражают обеспокоенность в нижней палате.

Как подчеркивается в документах, «в результате этого пятилетний стаж владения гражданским гладкоствольным оружием, обязательный для получения разрешения на приобретение нарезного оружия, превратился в юридическую фикцию».

Целью исследования, которое будет проводить МГУ, является анализ и разработка предложений по совершенствованию законодательного регулирования оборота гражданского оружия и патронов к нему.

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