Гладкоствольное оружие в России могут приравнять к нарезному

Как считают в парламенте, сегодня из-за технологии производства разница между этими двумя видами оружия нивелировалась. Об этом говорится в техзадании исследования, размещенном на сайте госзакупок, авторы которого должны подготовить свои рекомендации. Если они будут приняты, то коснутся свыше 5 млн россиян.
«С целью обхода установленного законом ограничения при производстве гражданского гладкоствольного оружия стали использовать разработанную Чарльзом Ланкастером технологию овально-винтовальной сверловки ствола — “сверловка Ланкастера”. Это обеспечивает более высокую скорость пули и значительно повышает точность стрельбы, что позволило приблизить характеристики “условно гладкоствольного” оружия к гражданскому нарезному», — выражают обеспокоенность в нижней палате.
Как подчеркивается в документах, «в результате этого пятилетний стаж владения гражданским гладкоствольным оружием, обязательный для получения разрешения на приобретение нарезного оружия, превратился в юридическую фикцию».
Целью исследования, которое будет проводить МГУ, является анализ и разработка предложений по совершенствованию законодательного регулирования оборота гражданского оружия и патронов к нему.