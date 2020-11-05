Выборы президента США: главное за первые сутки после дня голосования
Исход президентских выборов в США висит на волоске: президент Дональд Трамп и его соперник Джо Байден идут ноздря в ноздрю в ключевых колеблющихся штатах, хотя кандидат от демократов имеет небольшое преимущество, и его шансы на победу выглядят пока несколько выше. Но ни один кандидат пока не может достоверно утверждать, что победил, и оба предвыборных штаба заявили, что у них есть все шансы выиграть.
Гонка подходит к концу в нашу пользу, говорят в избирательном штабе Байдена. Кандидат от демократов заявил в среду вечером, что не готов объявить себя победителем, но уверен в своей победе, когда итоги голосования подведут.
«После долгой ночи подсчета голосов очевидно, что мы выигрываем достаточно штатов, чтобы набрать 270 голосов выборщиков, — сказал Байден. — Я здесь не для того, чтобы объявить о своей победе, а для того, чтобы сообщить, что по окончании подсчета голосов мы, уверен, станем победителями».
Но Трамп также уже заявил об уверенности в собственной победе и пообещал подать иск в Верховный суд по поводу допущенных на выборах нарушений, не представив, однако, каких-либо доказательств того, что они имели место.
«Это позор для нашей страны, — сказал Трамп, выступая в Восточной комнате Белого дома ранним утром в среду. — Мы обратимся в Верховный суд. Мы хотим, чтобы подсчет голосов был остановлен. Мы не хотим, чтобы они нашли какие-то бюллетени в четыре часа утра и добавили [эти голоса] к результатам».
Ожидается, что несколько ключевых штатов закончат подсчет голосов к вечеру среды.
Однако окончательные результаты, вероятно, станут известны через несколько дней.
По всей видимости, в этот раз явка станет самой большой за последнее столетие. Более 100 млн человек проголосовали досрочно до дня выборов, а еще десятки миллионов добавили свои голоса во вторник.
Результаты на вечер среды
Байден сохраняет небольшое преимущество в нескольких ключевых штатах, но результаты Трампа, как и в 2016 году, обогнали предсказания аналитиков. Для победы кандидату требуется 270 из 538 голосов в коллегии выборщиков. По состоянию на 2200 по Гринвичу, согласно подсчетам Би-би-си, у Байдена — 243 голоса, у Трампа — 214.
Разрыв между кандидатами в ключевых штатах «Ржавого пояса» — Пенсильвании, Мичигане и Висконсине, которые привели Трампа в Белый дом четыре года назад, — очень невелик.
Тем не менее в среду вечером ведущие мировые СМИ, в том числе агентство Рейтер и газета New York Times, заявили о победе Байдена в Мичигане.
Байден сейчас также впереди в Висконсине, а лидирующее положение Трампа в Пенсильвании все еще может сойти на нет, когда посчитают все голоса, поданные по почте.
Обращаясь к своим сторонникам в своем родном городе Уилмингтон, штат Делавэр, он сказал, что находится на пути к победе, но добавил: «Нам нужно набраться терпения, пока не будет завершена тяжелая работа по подсчету голосов».
Между тем Трамп в своем твите заявил, что произошли «неожиданные исчезновения бюллетеней», в результате которых его лидирующие позиции в нескольких штатах испарились. Никаких доказательств президент не представил. Компания Twitter пометила этот твит как потенциально спорный и вводящий в заблуждение.
На собрании в Белом доме президент заявил, что имело место «крупное мошенничество», опять же без представления доказательств, и пообещал обратиться в Верховный суд США.
«Мы хотим прекратить все голосование», — сказал Трамп, очевидно, имея в виду, что хочет заблокировать подсчет отправленных по почте бюллетеней, которые в некоторых штатах юридически могут быть приняты и после выборов во вторник.
Предвыборный штаб Байдена осудил заявление президента как «возмутительное, беспрецедентное и неверное», назвав его неприкрытой попыткой лишить американских граждан демократических прав.
Позже Трамп написал в «Твиттере», что его адвокаты уже подали иски. «Хотя какой в этом прок? — задается вопросом он. — Ущерб целостности нашей избирательной системы и самим президентским выборам уже нанесен. Обсуждать нужно именно это».
Когда мы наконец узнаем результаты?
Официальные лица накануне выборов предупреждали, что в этом году из-за увеличения количества бюллетеней, отправленных по почте, возможно, результатов придется ждать несколько дней или даже недель.
В разных штатах действуют разные правила относительно того, как и когда подсчитывать почтовые бюллетени. В некоторых штатах для получения полных результатов могут потребоваться недели.
В последний раз результат не стал очевидным в течение нескольких часов в 2000 году, когда победитель, Джордж Буш, был утвержден в должности решением Верховного суда лишь через месяц.
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