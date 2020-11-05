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06:17 (мск), источник: РИА Новости

Байден запустил «сайт переходного периода» для подготовки к президентству

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден запустил «сайт переходного периода», направленный на подготовку к передаче власти от действующего президента США Дональда Трампа, несмотря на то, что еще не набрал необходимые голоса 270 выборщиков.

Источник: AP 2020

На сайте размещено одно сообщение и фотография Байдена на синем фоне.

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«Американский народ определит, кто будет следующим президентом США. В нескольких штатах страны до сих пор ведется подсчет голосов. Кризисы, с которыми столкнулась страна, серьезны — от пандемии до экономического спада, от изменения климата до расовой несправедливости — и команда переходного периода будет продолжать готовиться полным ходом, чтобы администрация Байдена-Харрис могла приступить к работе в первый день», — следует в заявлении на сайте.

Ранее телеканал CNN сообщил, что по меньшей мере 150 человек, в том числе высокопоставленные сотрудники администрации действующего президента США Дональда Трампа, участвуют в подготовке передачи власти кандидату от демократов Джо Байдену в случае его победы на выборах.

Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке «украсть выборы». Штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, согласно подсчетам ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.

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Источники трансляции: ТАСС, Коммерсантъ, Газета.Ру
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