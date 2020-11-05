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10:04 (мск), источник: РИА Новости

Власти направили нацгвардию в Портленд, где начались беспорядки

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Власти американского штата Орегон приняли решение направить подразделения национальной гвардии в город Портленд, чтобы помочь местным правоохранителям из-за вспыхнувших там беспорядков на фоне выборов, сообщается в Twitter офиса шерифа округа Малтнома.

Источник: РИА "Новости"

«Массовые акты насилия происходят сейчас в центре Портленда. В интересах общественной безопасности губернатор Кейт Браун… привела в действие использование Национальной гвардии штата Орегон для оказания помощи местным правоохранительным органам в реагировании на любые акты насилия, а также для поддержания общественного порядка и обеспечения общественной безопасности», — говорится в сообщении.

Полиция Портленда объявила беспорядки, начавшиеся в городе в среду вечером бунтом. Как сообщается, одна из групп протестующих, собравшихся в центре Портленда, начала бить витрины и кидать в сотрудников правоохранительных органов различные предметы. К настоящему моменту сообщается о как минимум 10 задержанных.

По данным правоохранительных органов, у одного из задержанных, который, предположительно, кинул «коктейль Молотова» в полицейских, была изъята винтовка, патроны, самодельная взрывчатка и баллончики с краской.

В США 3 ноября прошли выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. В настоящее время идет подсчет голосов, оба кандидата заявили о нарушениях в различных штатах и создании специальных «фондов для защиты честности итогов выборов».

В нескольких городах США в среду прошли протесты, полиция задержала десятки демонстрантов.

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