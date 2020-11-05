Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Сапоги из «Красотки» и костюм из «Матрицы» Поклонники крупнейших блокбастеров прошлых десятилетий скоро смогут воссоздать свои любимые сцены прямо дома
Фоторепортажи
11На западе Турции произошло мощное землетрясение
1010 самых грязных рек России
14:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о росте влияния сестры Ким Чен Ына

Руководство южнокорейской разведки на закрытом совещании, которое прошло 3 ноября, сообщило о росте влияния младшей сестры лидера КНДР Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон. Об этом сообщает «Ёнхап».

Источник: AP 2020

Сейчас Ким Ё Чжон занимает должность первого заместителя главы организационного отдела правящей партии. Как сообщается, она руководила всеми мероприятиями по случаю 75-летия Трудовой партии Кореи.

Читайте также
СМИ: лидер КНДР в январе может получить звание генералиссимуса

Как пишет «Ёнхап», полномочия сестры Ким Чен Ына могут быть расширены.

Ранее японская газета Yomiuri сообщила, что Северная Корея с 2019 года готовит чрезвычайный план по передаче власти, при котором во главе страны вместо нынешнего лидера Ким Чен Ына встанет его младшая сестра Ким Ё Чжон.

Известно, что она тоже училась в Швейцарии и является доверенным лицом Ким Чен Ына и вторым по влиятельности человеком в стране. В марте от ее имени было выпущено первое официальное международное заявление.

Сестру лидера КНДР называют могущественным игроком Северной Кореи. В родной стране ее называют «принцессой», хотя действует она как Терминатор, писали журналисты New York Post.

Лидер № 2: зачем Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре
Во время загрузки произошла ошибка.
15:14 (мск)© Ньюстюб
 Рогозин ответил недовольному Путину
Что изменилось в жизни россиян с 1 ноября
Подведение итогов выборов в США оборачивается скандалом
Клишас объяснил поправки о неприкосновенности экс-президента
В Минздраве назвали сроки заразности переболевших COVID-19
В Греции ввели всеобщий карантин
Названы 10 самых сложных языков в мире
Названы лучшие фотографии на тему борьбы с насилием
Пульмонолог Минздрава: около 30-40% тестов на COVID дают ошибки
Hi-Tech
В WhatsApp заработала невероятная функция Для секретных переписок
Авто
Трамп или Байден? Какие авто любят кандидаты в президенты У кандидатов в президенты США совершенно разные взгляды не только на политику, но и на автомобили. Мы расскажем, чем Трамп отличается от Байдена
Новости партнеров
В ПФР рассказали, как пенсионерам получить прибавку в 10 000 рублей
Отсидевший Новиков рассказал, почему Ефремову не дадут жизни в колонии
Российские пенсионеры с 1 октября начнут получать прибавку к пенсии
Военные фото из пыльных архивов, которые мало кто видел
Gnezdo.ru
Не забыли актера? Посмотрите, какая у него жена
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
На Донбассе завязались кровавые бои: новые жертвы
Хабиб Нурмагомедов принял вызов жителя Татарстана
Леди
Вера Брежнева показала честное фото в боди Певица отказалась от фотошопа.
Новости партнеров
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Как выглядит 81-летняя Эдита Пьеха без сценического грима и парика
Отсидевший Новиков рассказал, почему Ефремову не дадут жизни в колонии
Военные фото из пыльных архивов, которые мало кто видел
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь