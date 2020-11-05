Стало известно о росте влияния сестры Ким Чен Ына

Сейчас Ким Ё Чжон занимает должность первого заместителя главы организационного отдела правящей партии. Как сообщается, она руководила всеми мероприятиями по случаю 75-летия Трудовой партии Кореи.
Как пишет «Ёнхап», полномочия сестры Ким Чен Ына могут быть расширены.
Ранее японская газета Yomiuri сообщила, что Северная Корея с 2019 года готовит чрезвычайный план по передаче власти, при котором во главе страны вместо нынешнего лидера Ким Чен Ына встанет его младшая сестра Ким Ё Чжон.
Известно, что она тоже училась в Швейцарии и является доверенным лицом Ким Чен Ына и вторым по влиятельности человеком в стране. В марте от ее имени было выпущено первое официальное международное заявление.
Сестру лидера КНДР называют могущественным игроком Северной Кореи. В родной стране ее называют «принцессой», хотя действует она как Терминатор, писали журналисты New York Post.