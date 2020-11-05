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12:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Президент США обвиняет оппонентов в украденной победе

Подведение итогов президентских выборов оборачивается беспрецедентным скандалом в истории США.

Источник: Reuters

Неожиданный рывок демократического кандидата Джо Байдена, к четвергу набравшего 264 голоса выборщиков из необходимых 270, практически гарантировал ему победу. Утративший стратегическую инициативу Дональд Трамп настаивает, что он стал жертвой масштабных подтасовок, и уже подал иски по поводу подсчета голосов в ключевых штатах. Главную интригу составляет вопрос, как далеко будет готов пойти Дональд Трамп в стремлении оспорить результаты выборов и использует ли он последнее средство — обращение в Верховный суд, в котором его сторонники имеют устойчивое большинство.

Счет на табло главного политического поединка Америки последних четырех лет, в течение среды менявшийся в пользу то одного, то другого кандидата, в четверг утром (по Москве) позволил сторонникам демократического претендента Джо Байдена вздохнуть с облегчением. По данным телеканала Fox News, к этому времени господин Байден уже имел в своей копилке 264 голоса выборщиков, вплотную подойдя к магической цифре 270, гарантирующей претенденту избрание на выборах.

Это означало, что Джо Байден стал практически недосягаемым для Дональда Трампа и даже победа действующего президента в одном из ключевых штатов уже ничего не изменит.
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Демонстрируя решимость поскорее пройти точку невозврата в споре о том, кто станет хозяином Овального кабинета в Белом доме на ближайшие четыре года, команда Джо Байдена уже запустила работу сайта «переходного периода», чтобы начать готовить транзит власти от республиканской администрации к демократической.

Главной целью команда демократического кандидата называет обеспечение условия для того, чтобы будущий президент Байден и вице-президент Камала Харрис «приступили к работе с первого дня». Напомним, что транзит президентской власти в США завершается в январе первого года после выборов, когда избранный президент официально вступает в должность, принося присягу на ступенях Белого дома.

Действуя на опережение, команда Байдена повторяет тактику, которую на выборах 2000 года избрала команда республиканского кандидата Джорджа Буша-младшего, чьим соперником был демократ Альберт Гор.

Тогда после необычайно жесткой борьбы, когда претенденты шли ноздря в ноздрю, демократы заявили об украденной у них победе и готовили судебные иски для пересчета бюллетеней в ключевом штате Флорида. В свою очередь, не дожидаясь окончания судебной тяжбы, республиканская команда начала заблаговременно готовиться к смене власти, и Альберт Гор в итоге был вынужден уступить, смирившись со своим поражением.

Главную интригу составляет вопрос, как далеко будет готов пойти Дональд Трамп в отстаивании своего права добиться пересмотра результатов выборов и сохранить за собой Овальный кабинет Белого дома.
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Обладающий решительным характером и отменными бойцовскими качествами Дональд Трамп, еще в среду заявлявший о «феноменальных результатах» на выборах, ранее давал понять, что есть только один способ его победить — украсть у него победу с помощью массовых фальсификаций.

«Прошлой ночью я лидировал — иногда с хорошим отрывом — во многих ключевых штатах, почти все управляются и контролируются демократами. Однако затем все начало исчезать одно за другим, как только подсчитывались пачки бюллетеней. Очень странно, а “социологи” все неправильно поняли», — описал в Twitter господин Трамп подозрительные обстоятельства, в результате которых казавшаяся столь близкой его победа на выборах внезапно стала ускользать из рук. «Они находят голоса за Байдена повсюду — в Пенсильвании, в Висконсине и Мичигане! Это так плохо для нашей страны!» — негодовал Дональд Трамп.

По мере того как цифры на избирательном табло менялись не в его пользу, тон главы Белого дома становился все более решительным и непримиримым.
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«Мы объявили о своей победе в Пенсильвании, которая не допускает законных наблюдателей, а также в штатах Джорджия и Северная Каролина, в каждом из которых имеется солидное лидерство Трампа. Кроме того, мы заявляем о победе в штате Мичиган, если бы там на самом деле не было большого числа тайно вброшенных бюллетеней, об этом широко сообщалось», — написал Дональд Трамп в Twitter, фактически бросив вызов избирательным комиссиям штатов.

В связи с этим предвыборный штаб Трампа уже подал иски по поводу подсчета голосов в Пенсильвании, Джорджии и Мичигане, а также потребовал пересчета голосов в Висконсине. Кроме того, в Пенсильвании и Мичигане команда Трампа намерена в судебном порядке добиваться остановки подсчета голосов, в Джорджии — гарантировать, чтобы суд обеспечил исполнение законов штата при подсчете бюллетеней, отправленных по почте.

«Я думаю, что в конце дня президент будет переизбран еще на четыре года. Президент хочет убедиться, что каждый законный голос будет подсчитан. Это то, над чем мы работаем на данный момент», — заявил в среду лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти.

Таким образом, республиканцы не намерены отказываться от поддержки своего президента и готовы идти за ним до конца.

Между тем ситуация в штатах свидетельствует о том, что добиться пересмотра итогов голосования будет непросто. Так, в Висконсине уже отвергли обвинения в фальсификациях.

«Наши выборы проходили четко, и избиратели могут не сомневаться в процедурах, которым мы следовали, в законах, которым мы следовали, чтобы гарантировать, что каждый бюллетень был посчитан», — заявила глава избиркома штата Висконсин Меган Вулф.

В ситуации разворачивающегося в США беспрецедентного скандала в конфликт уже вмешалась миссия наблюдателей ОБСЕ, фактически выступившая на стороне Джо Байдена.

«Ничем не подкрепленные подозрения в систематических нарушениях, особенно со стороны действующего президента, подрывают доверие общества к демократическим институтам», — предупредил глава миссии наблюдателей ОБСЕ в США Майкл Георг Линк. Как следует из заявления ОБСЕ, организация не видит оснований для того, чтобы говорить о нарушениях, а прошедшее голосование было состязательным и хорошо организованным.

Судя по всему, Дональд Трамп окажется перед решающим выбором: согласиться признать свое поражение или идти до конца, применив имеющееся в его руках последнее грозное оружие — Верховный суд США, контролируемый его сторонниками.

Напомним, что в преддверии президентских выборов в США республиканцы добились утверждения новым членом Верховного суда Эми Кони Барретт, известной своими консервативными взглядами.

После этого преимущество сторонников Дональда Трампа в Верховном суде стало подавляющим.

Верховный суд, формально находящийся над схваткой в политической борьбе США, при нынешнем раскладе может стать мощным инструментом в руках республиканцев при рассмотрении многочисленных политических, юридических и общественных коллизий.

«Контроль над Верховным судом дает Дональду Трампу и его сторонникам некоторые надежды на пересмотр итогов выборов в колеблющихся штатах. При этом не следует забывать, что решения Верховного суда, высшей судебной инстанции Соединенных Штатов, окончательны и обжалованию не подлежат», — пояснил «Ъ» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк.

Сергей Строкань

Онлайн-трансляция
КоммерсантъТАСС
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Источники трансляции: Коммерсантъ, ТАСС
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