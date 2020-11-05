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12:42 (мск), источник: ТАСС

Песков: ситуация с пандемией в России весьма напряженная, но она под контролем

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России находится под контролем, несмотря на рост выявленных случаев заболевания, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Источник: AP 2020

«Эпидемия развивается, она продолжается. Ситуация, действительно, весьма напряженная, но она под контролем», — сказал Песков.

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По его словам, Россия в противодействии коронавирусу опирается прежде всего на свой опыт, полученный весной, но также использует и наработки других стран.

«Вместе с другими странами Россия приобрела свой опыт в борьбе с этим эпидемиологическим вызовом. И, прежде всего, на свой весенний опыт Россия и опирается, конечно же, принимая во внимание все наработки других стран», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что принимаемый в разных государствах «спектр мер» по борьбе с коронавирусом сильно различается, и «опыт каждой страны имеет как положительные стороны, так и отрицательные стороны».

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