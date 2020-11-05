Песков: ситуация с пандемией в России весьма напряженная, но она под контролем

«Эпидемия развивается, она продолжается. Ситуация, действительно, весьма напряженная, но она под контролем», — сказал Песков.
По его словам, Россия в противодействии коронавирусу опирается прежде всего на свой опыт, полученный весной, но также использует и наработки других стран.
«Вместе с другими странами Россия приобрела свой опыт в борьбе с этим эпидемиологическим вызовом. И, прежде всего, на свой весенний опыт Россия и опирается, конечно же, принимая во внимание все наработки других стран», — сказал представитель Кремля.
Песков отметил, что принимаемый в разных государствах «спектр мер» по борьбе с коронавирусом сильно различается, и «опыт каждой страны имеет как положительные стороны, так и отрицательные стороны».