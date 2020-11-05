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14:03 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле не стали комментировать выборы в США из-за отсутствия ясности

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU — В Кремле предпочитают дождаться ясности в вопросе с выборами президента США, прежде чем будут комментировать эту тему, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Сейчас подведение итогов выборов в США и ситуация, которая складывается, не дают возможности каким-то образом это комментировать», — сказал он журналистам.

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Его внимание также обратили на сообщение белорусских СМИ о том, что в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко обсуждалась ситуация в США, и поинтересовались, в каком контексте затрагивался этот вопрос.

«Что касается вчерашнего разговора, то, да, был обмен мнениями двух президентов о том, что происходит на выборах в Америке», — ответил Песков.

Он также предпочел не комментировать отсутствие заявлений США в последние дни о российском вмешательстве в выборы.

«Всё, касающееся нашей страны, к сожалению, воспринимается как красная тряпка для быка в Соединенных Штатах. Поэтому давайте сейчас не будем ничего комментировать», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, расценивают ли в Кремле как позитивный сигнал отсутствие заявлений о российском вмешательстве в ходе нынешних выборов в США.

Наверное, американцы сами должны разобраться со своими делами.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь Владимира Путина
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