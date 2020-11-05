В Кремле не стали комментировать выборы в США из-за отсутствия ясности

«Сейчас подведение итогов выборов в США и ситуация, которая складывается, не дают возможности каким-то образом это комментировать», — сказал он журналистам.
Его внимание также обратили на сообщение белорусских СМИ о том, что в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко обсуждалась ситуация в США, и поинтересовались, в каком контексте затрагивался этот вопрос.
«Что касается вчерашнего разговора, то, да, был обмен мнениями двух президентов о том, что происходит на выборах в Америке», — ответил Песков.
Он также предпочел не комментировать отсутствие заявлений США в последние дни о российском вмешательстве в выборы.
«Всё, касающееся нашей страны, к сожалению, воспринимается как красная тряпка для быка в Соединенных Штатах. Поэтому давайте сейчас не будем ничего комментировать», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, расценивают ли в Кремле как позитивный сигнал отсутствие заявлений о российском вмешательстве в ходе нынешних выборов в США.
Наверное, американцы сами должны разобраться со своими делами.
Дмитрий Песковпресс-секретарь Владимира Путина