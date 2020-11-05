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13:48 (мск), источник: RTVi

Греция объявила общенациональный карантин

Власти Греции ввели в стране общенациональный карантин на три недели. Об этом 5 ноября написала газета «Катимерини» со ссылкой на премьер-министра Кириакоса Мицотакиса.

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Источник: AP 2020

Общенациональный карантин будет действовать с 7 ноября до 30 ноября. По словам премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса, супермаркеты и аптеки будут открыты, а для того, чтобы выйти на улицу, нужно будет отправить смс-сообщение..

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Мицотакис отметил, что в отличие от мартовских ограничений, власти оставят открытыми детские сады, начальные школы и специальные учебные заведения на всех уровнях. Средние школы и лицеи продолжат работу дистанционно. Также остается обязательным ношение маски в общественных местах.

Кроме того, граждане, которые потеряют работу в ноябре, получат компенсации в €800, а все пособия по безработице продлены на два месяца.

Все эти меры связаны с распространением коронавирусной инфекции. По данным на 5 ноября, с начала пандемии в Греции зафиксировано 46,8 тысяч случаев заболевания COVID-19, жертвами инфекции стали 673 пациента. Рост числа зараженных наблюдается с конца октября.

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