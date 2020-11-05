13:48 (мск), источник: RTVi
Греция объявила общенациональный карантин
Власти Греции ввели в стране общенациональный карантин на три недели. Об этом 5 ноября написала газета «Катимерини» со ссылкой на
Общенациональный карантин будет действовать с 7 ноября до 30 ноября. По словам
Мицотакис отметил, что в отличие от мартовских ограничений, власти оставят открытыми детские сады, начальные школы и специальные учебные заведения на всех уровнях. Средние школы и лицеи продолжат работу дистанционно. Также остается обязательным ношение маски в общественных местах.
Кроме того, граждане, которые потеряют работу в ноябре, получат компенсации в €800, а все пособия по безработице продлены на два месяца.
Все эти меры связаны с распространением коронавирусной инфекции. По данным на 5 ноября, с начала пандемии в Греции зафиксировано 46,8 тысяч случаев заболевания COVID-19, жертвами инфекции стали 673 пациента. Рост числа зараженных наблюдается с конца октября.