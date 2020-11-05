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14:42 (мск), источник: РИА Новости

Клишас рассказал о поправках в закон о неприкосновенности экс-президента

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Внесенный в Госдуму в развитие поправок в Конституцию РФ законопроект меняет процедуру лишения неприкосновенности экс-президента, теперь это может сделать Совет Федерации и только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене, заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Источник: РИА Новости

«В соответствии с внесёнными поправками, лишение неприкосновенности президента, прекратившего исполнение своих полномочий, осуществляется в случае принятия соответствующего решения Советом Федерации только на основании выдвинутого Государственной думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления», — сказал Клишас.

В настоящее время экс-президент может быть лишен неприкосновенности в случае возбуждения уголовного дела по факту совершения им тяжкого преступления в период исполнения президентских полномочий, процедуру должен инициировать председатель Следственного комитета РФ путём направления соответствующего представления в Госдуму, напомнил он.

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Согласно законопроекту, сообщил Клишас, выдвинутое Госдумой обвинение экс-президента в госизмене или «другом тяжком преступлении» должно быть подтверждено Верховным судом и заключением Конституционного суда о соблюдении порядка выдвижения обвинения.

Андрей Клишас уточнил, что внесенный в Госдуму законопроект не вводит запрет на привлечение экс-главы государства к ответственности за госизмену и другие тяжкие преступления.

«Предлагаемым проектом не предусматривается безусловный запрет на привлечение к ответственности президента, прекратившего исполнение своих полномочий, за совершение государственной измены или иного тяжкого преступления, а лишь устанавливается особый порядок привлечения к ответственности, предполагающий снятие иммунитета», — заявил Клишас РИА Новости.

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Как отметил сенатор, разница действующей редакции закона о гарантиях бывшему президенту и предложенных законопроектом новелл в том, что если раньше экс-глава государства пользовался иммунитетом только за совершенные в период осуществления президентских полномочий противоправные деяния, то теперь иммунитет за совершение тяжких преступлений будет действовать и в отношении деяний, совершенных за рамками периода осуществления президентских полномочий.

«Необходимость именно такой редакции проекта продиктована положениями статьи 921 Конституции, которой не предусматривается каких-либо временных ограничений неприкосновенности президента. Установление таких ограничений противоречило бы Конституции», — пояснил сенатор.

Клишас добавил также, что гарантии неприкосновенности экс-президента действуют только в отношении гражданина, который был избран на президентских выборах и осуществлял президентские полномочия. Указанные гарантии неприкосновенности не будут распространяться на лицо, которое только выступало кандидатом на соответствующих выборах и не было избрано в качестве президента, уточнил он.

«При этом в течение периода осуществления президентских полномочий на президента распространяется неприкосновенность, установленная статьей 91 Конституции» — пояснил Клишас.

Решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации о лишении неприкосновенности бывшего президента РФ должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа сенаторов и депутатов Госдумы по инициативе не менее одной трети депутатов.

Решение Совета Федерации об отрешении президента РФ от должности или о лишении неприкосновенности бывшего главы государства должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения Госдумой обвинения против президента, отметил Клишас. Если в этот срок решение Совфедом не будет принято, обвинение считается отклоненным.

Авторами законопроекта стали Клишас и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Документ предусматривает внесение изменений в закон «О гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи».

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