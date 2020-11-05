Глава Косово подал в отставку

Специальный суд в Гааге по преступлениям в Косово на днях продлил секретность обвинительного акта против Тачи, экс-спикера парламента Кадри Весели и других бывших полевых командиров ОАК. Обвинение спецпрокуратура доставила на утверждение судебной коллегии 24 апреля, как тогда сообщалось, подозреваемым вменяется около 100 убийств косовских жителей разных национальностей. Косовский лидер пообещал подать в отставку, в случае утверждения судом обвинительного акта.
«Для того, чтобы защитить суверенитет Косово, уважая партнерство с международным сообществом, сегодня подаю в отставку с поста президента. В новых обстоятельствах призываю политические силы к единству, чтобы не возникло институционального кризиса», — заявил Тачи на пресс-конференции, трансляция велась в его Facebook.
Тачи также пообещал добровольно отправиться в Гаагу. Ранее в четверг экс-спикер парламента самопровозглашенного Косово и лидер Демократической партии Косово (ДПК) Кадри Весели заявил, что Специальный суд утвердил обвинение против него и что он самостоятельно «не как задержанный» поедет в Нидерланды. Экс-спикер косовского парламента во время вооруженного конфликта 1998−1999 годов с властями Сербии возглавлял разведслужбу ОАК.
В ноябре председатель комитета по Косово и Метохии парламента Сербии Милован Дрецун сообщил РИА Новости, что рабочая группа Скупщины (парламента) Сербии передала специальной прокуратуре в Гааге данные о 160 подпольных тюрьмах ОАК и совершенных там преступлениях косовоалбанских боевиков.
В течение 2018−2019 годов до 200 бывших боевиков косовоалбанской «Освободительной армии Косово» были вызваны для дачи показаний по делам о военных преступлениях в Гаагу. Среди них — бывший полевой командир и экс-«премьер» Рамуш Харадинай, который 19 июля 2019 года подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу, но воспользовался правом сохранять молчание, а затем вернулся в Приштину.
В Нидерландах ранее были созданы Специальный международный суд и Специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998—1999 годах, сообщившие о готовности работать в июле 2017 года. Отправной точкой их действий стал доклад спецпредставителя Совета Европы Дика Марти 2010 года, посвященный преступлениям ОАК. Среди наиболее тяжких дел — наркоторговля, похищения людей, торговля органами.