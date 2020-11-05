Лукашенко запретил белорусским врачам возвращаться из Польши

По его словам, несколько дней назад в Польше заявили о намерениях приглашать к себе врачей из-за рубежа, в том числе и из Белоруссии. Медики необходимы для борьбы с COVID-19.
«Особенно просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом», — цитирует Лукашенко «БелТА». Он предупредил, что лишних врачей в республике нет, но держать власти никого не станут.
Те, кто планируют уехать, должны понимать, что назад не вернутся. По словам Лукашенко, это не угроза, а приказ для правительства Белоруссии.
«Поэтому всех надо ставить на место, никому не препятствуя в случае, если он хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты», — добавил он.
Накануне в ходе разговора президента России Владимира Путина с Лукашенко было отмечено важное значение договоренности о поставках в Белоруссию российской вакцины от коронавируса.