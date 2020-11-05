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16:09 (мск), источник: Известия

Лукашенко запретил белорусским врачам возвращаться из Польши

Врачи из Белоруссии, которые уехали или уедут в Польшу для лечения коронавирусных пациентов, обратно в республику не будут приняты. Об этом в ходе совещания 5 ноября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, несколько дней назад в Польше заявили о намерениях приглашать к себе врачей из-за рубежа, в том числе и из Белоруссии. Медики необходимы для борьбы с COVID-19.

«Особенно просят наших врачей приехать в Польшу, чтобы помочь населению и государству в борьбе с ковидом», — цитирует Лукашенко «БелТА». Он предупредил, что лишних врачей в республике нет, но держать власти никого не станут.

Те, кто планируют уехать, должны понимать, что назад не вернутся. По словам Лукашенко, это не угроза, а приказ для правительства Белоруссии.

«Поэтому всех надо ставить на место, никому не препятствуя в случае, если он хочет большого рубля или у него позеленели глаза от валюты», — добавил он.

Накануне в ходе разговора президента России Владимира Путина с Лукашенко было отмечено важное значение договоренности о поставках в Белоруссию российской вакцины от коронавируса.

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