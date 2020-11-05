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17:41 (мск), источник: BBC News Русская служба

Выборы в США: судьба президентства решается в четырех штатах, американцы боятся насилия

За минувшие сутки шансы Джо Байдена на избрание президентом США несколько выросли: он продолжает лидировать в нескольких важных штатах. Однако говорить о проигрыше Дональда Трампа еще рано. Судьба выборов решается в Пенсильвании, Джорджии, Аризоне и Неваде, где продолжают считать голоса.

Источник: REUTERS / EPA

Согласно прогнозам, к настоящему моменту Джо Байден набрал 243 голоса выборщиков, у Дональда Трампа — 214 голосов. Для победы на выборах одному из кандидатов необходимо получить 270.

По статистике за Джо Байдена уже проголосовало больше избирателей, чем за любого другого президента США: около 71,6 млн человек. Эксперты объясняют это рекордной за последние 120 лет явкой (почти 70%) и динамично меняющейся демографической ситуацией.

Между тем, уже с определенностью можно сказать, что республиканцы сохранили большинство в Сенате. Планы демократов отвоевать у них 4 места провалились. При этом Палата представителей остается под контролем демократов.

Любому победившему кандидату придется иметь дело с раздробленным Конгрессом, но именно эта новость положительно сказалась на рынках, так как при таком раскладе Байден (в случае победы) не сможет влиять на правила Уолл-стрит.

Судьбоносные штаты

Аризона продолжает считать результаты голосования, новые данные могут появиться в ближайшие часы. Именно к этому штату приковано всеобщее внимание с тех пор, как начался подсчет голосов.

Это традиционно республиканский штат, последний раз в Аризоне отдали предпочтение президенту-демократу в 1996 году. В данный момент там с небольшим преимуществом — лидирует Байден, но разрыв невелик.

В решающих штатах все еще считают голоса | Источник: GETTY IMAGES

Не меньший накал страстей — в Неваде. По данным на середину дня в четверг, преимущество Джо Байдена здесь составляет около 0,6%, или примерно 7,5 тыс. голосов, и не все бюллетени еще подсчитаны. Итоговые результаты Невады ожидаются сегодня вечером, но, по прогнозам американских СМИ, победа Байдена там почти несомненна.

С таким же нетерпением ждем данных из Пенсильвании (20 голосов выборщиков) и Джорджии (16), где пока лидирует Дональд Трамп. При этом в обоих штатах сейчас считают бюллетени, присланные по почте, которые в основном отправлены из поддерживающих демократов районов. Поэтому отрыв действующего президента от Байдена постепенно сокращается.

Каковы шансы Трампа и Байдена?

Победа Дональда Трампа стала более труднодостижимой, но отнюдь не невозможной. Он по-прежнему лидирует в Пенсильвании, Северной Каролине и Джорджии. Если Трамп удержит эти штаты, в сумме они могут дать ему 51 голос.

Но этого для победы недостаточно, так что на первый план выходит Аризона. Победа там жизненно важна для действующего президента.

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В свою очередь Байдену для четырехлетнего срока в Белом доме нужно удержать преимущество во всех колеблющихся штатах, где он сейчас лидирует.

Трамп намерен оспорить в суде результаты голосования в Пенсильвании, Джорджии, Мичигане и Висконсине, несмотря на то, что первые два штата все еще ведут подсчет. В двух последних разрыв между ним и Байденом составляет менее 1%, что дает законное право требовать пересчета голосов.

Нервы на пределе

Ночью в Орегоне, Миннеаполисе и Аризоне прошли беспорядки разной степени интенсивности. В Портленде (Орегон) противники Трампа громили витрины в центре города. В Чикаго, Филадельфии и Нью-Йорке акции имели мирный характер.

Сторонники обоих кандидатов опасаются, что в ходе подсчета голосов могут допущены серьезные ошибки | Источник: REUTERS

Тем временем в среду около 200 сторонников Трампа, некоторые с огнестрельным оружием, пришли к зданию избирательной комиссии в городе Тусон (Аризона). До этого в городе распространялись безосновательные слухи, что там прекратили подсчет голосов.

В Детройте (Мичиган) группа из около 30 человек, в основном республиканцев, безуспешно попыталась войти в здание, где шел подсчет голосов. Ранее звучали ничем не подтвержденные заявления, что в этом штате имели место фальсификации.

По всей стране в течение этой недели запланировано около 100 митингов различных политических сил.

Еще до дня выборов спецслужбы предупреждали, что чем дольше продлится неопределенность с итогами, тем выше вероятность, что напряжение американцев выплеснется на улицы. Но официальные представители ФБР в комментариях американской прессе заверяют, что силы правопорядка полностью готовы к такому развитию событий.

Худший из сценариев

Некоторые эксперты говорят, что сложившаяся ситуация — худший из сценариев, который можно было представить.

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Такой минимальный разрыв в колеблющихся штатах (0,5−3%) означает, что после оглашения победителя США погрузятся в пучину судебных исков, пересчетов и разбирательств.

«На удивление гладко прошедший день выборов был всего лишь разбегом для аварийной посадки, которую совершила Америка. Страна проснулась, а за окном — практически наихудший сценарий развития событий из всех возможных», — написал аналитик и колумнист Philadelphia Inquire Уилл Банч.

С одной стороны, это нормальный демократический процесс, который при других обстоятельствах можно только приветствовать. Но в данный момент раскол в американском обществе настолько велик, а нервы так взвинчены, что страна может оказаться на волоске от гражданского противостояния.

Издание USA Today приводит данные опросов, проведенных компанией YouGov, из которых следует, что 47% опрошенных американцев заранее считали, что результаты выборов будут нечестными, 51% не примет победителя как легитимного президента. Серьезного всплеска насилия ожидают 56% опрошенных.

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BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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