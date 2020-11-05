Главу омского Минздрава отправили в отставку после инцидента со скорыми

«Это решение взвешенно, принималось по итогам анализа текущего состояния областной системы здравоохранения после нашей проверки и проверки Росздравнадзора после инцидента 27 октября», — пояснил он.
По словам губернатора, главная задача — делать все, чтобы такие инциденты не повторялись.
Вечером 27 октября к зданию областного Минздрава в Омске приехали две машины скорой помощи с пациентами в тяжелом состоянии, а затем к ним присоединилась и третья, без пациентов. Так медики хотели привлечь внимание чиновников к тому, что больницы отказываются принимать пациентов из-за нехватки мест. Вскоре больных госпитализировали в Городскую больницу скорой медицинской помощи № 2.
После этого Минздрав Омской области и Росздравнадзор начали служебную проверку. Бурков, который сам перенес COVID-19, отказался от реабилитации и начал регулировать ситуацию в ручном режиме. На следующий день после инцидента он отстранил от работы замминистра здравоохранения Анастасию Малову, отвечающую за оказание скорой помощи, а позже пообещал и другие кадровые решения.
На ситуацию обратили внимание и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал губернаторов незамедлительно реагировать на «непозволительные ситуации» в сфере здравоохранения.
Кроме того, в соцсетях регулярно появляются жалобы местных жителей на отсутствие мест в больницах, на нехватку врачей и лекарств для лечения коронавируса, гриппа и простуды.
Ирина Солдатова стала министром здравоохранения Омской области 2 апреля. Она сменила на этом посту Дмитрия Вьюшкова, который возглавлял Минздрав с декабря 2018-го.
По специальности Солдатова врач-неонатолог, она профессор РНИМУ имени Пирогова. Ранее она была экспертом тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» и руководила проектом «За доступную и качественную медицину в первичном звене».