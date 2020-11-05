Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 5 ноября«День Пуно» в Перу, открытие Московского Планетария и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
16Названа самая смешная фотография дикой природы 2020 года
18Насилие и борьба с ним — в объективах лучших фотографов мира
16:41 (мск), источник: Lenta.Ru

МИД посоветовал россиянам не ездить за рубеж

Россиянам рекомендуют отложить поездки за границу из-за ситуации с коронавирусом. Об этом на брифинге заявила представитель МИД России Мария Захарова. Его трансляция ведется на странице ведомства в Facebook.

COVID-19: Новые случаи
США
16:46 (мск)Московские врачи провели более 650 тыс. телемедицинских консультаций
Новости по теме
Вся статистика
Источник: Reuters

Дипломат указала, что эпидемиологическая обстановка в мире стремительно ухудшается, а скорость заполнения палат в больницах вызывает серьезные опасения. «Итоги последних двух месяцев, к сожалению, показывают, что сбываются худшие прогнозы», — отметила она.

Читайте также
В Минздраве назвали сроки заразности заболевших COVID-19

Именно из-за этого МИД советует россиянам отложить необязательные поездки за рубеж на более позднее время. Захарова добавила, что сейчас эпицентром распространения коронавируса стала Европа.

В конце октября МИД также отмечал, что за рубеж выезжать не стоит. «Вторая волна, судя по всему, грозит оказаться еще сильнее, опаснее первой», — подчеркивала Захарова.

Ранее в мире был установлен рекорд по числу умерших от коронавируса за сутки — скончались 9763 человека.

По данным на 5 ноября, в мире за все время более 48 миллионов человек заразились коронавирусом, из них более 1,2 миллиона человек скончались, еще 32 миллиона — выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Индии, Бразилии, России и Франции.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Рогозин ответил недовольному Путину
Что изменилось в жизни россиян с 1 ноября
Подведение итогов выборов в США оборачивается скандалом
Лукашенко запретил белорусским врачам возвращаться из Польши
В Минздраве назвали сроки заразности переболевших COVID-19
Названы 10 самых сложных языков в мире
Названы лучшие фотографии на тему борьбы с насилием
Пульмонолог Минздрава: около 30-40% тестов на COVID дают ошибки
Авто
Тест-драйв нового Kia Mohave — хорош ли флагман? Рамный внедорожник Kia серьёзно обновился, а мы выяснили, стоит ли он своих денег
Кино
75-летний Петросян вылечился от COVID-19 Артист проходил лечение в больнице
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Мама, я приемная? 270
Давайте обсудим 247
Зашла соседка 202
Слон в посудной лавке 189
Леди
Вера Брежнева показала честное фото в боди Певица отказалась от фотошопа.
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь