16:41 (мск), источник: Lenta.Ru
МИД посоветовал россиянам не ездить за рубеж
Россиянам рекомендуют отложить поездки за границу
Дипломат указала, что эпидемиологическая обстановка в мире стремительно ухудшается, а скорость заполнения палат в больницах вызывает серьезные опасения. «Итоги последних двух месяцев, к сожалению, показывают, что сбываются худшие прогнозы», — отметила она.
Именно
В конце октября МИД также отмечал, что за рубеж выезжать не стоит. «Вторая волна, судя по всему, грозит оказаться еще сильнее, опаснее первой», — подчеркивала Захарова.
Ранее в мире был установлен рекорд по числу умерших от коронавируса за сутки — скончались 9763 человека.
По данным на 5 ноября, в мире за все время более 48 миллионов человек заразились коронавирусом, из них более 1,2 миллиона человек скончались, еще 32 миллиона — выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Индии, Бразилии, России и Франции.