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17:23 (мск), источник: RNS

МИД сообщил о переброске международных террористов в Карабах

В зону нагорнокарабахского конфликта перебрасываются члены международных террористических организаций с Ближнего Востока, сообщила официальный представитель МИД РФ Мариях Захарова.

Источник: AP 2020

«По поступающей информации, в настоящее время осуществляется переброска членов международных террористических организаций с Ближнего Востока, — у которых, как мы уже говорили, руки по локоть в крови, — в зону нагорнокарабахского конфликта», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что речь идет о радикально настроенных наемниках, которые исповедуют идеологию джихадизма.

«Все это не может не вызывать у нас серьезные беспокойства, поскольку в перспективе такое развитие ситуации чревато возникновением нового террористического анклава — теперь уже в Закавказье», — отметила дипломат.

Она напомнила, что Москва заявляла открыто заявляла об этом, как только стала располагать соответствующими данными.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в интервью «Коммерсанту», что количество наемников с Ближнего Востока в зоне конфликта в Нагорном Карабахе приближается к 2 тыс.

В начале октября директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявлял, что тысячи радикалов с Ближнего Востока перебрасываются в Нагорный Карабах для участия в местном вооруженном конфликте.

В свою очередь, президент Сирии Башар Асад в интервью агентству «РИА Новости» заявил, что Дамаск может определенно подтвердить использование Турцией террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и азербайджанский лидер Ильхам Алиев отрицают привлечение боевиков из Сирии для участия в конфликте.

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