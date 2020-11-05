МИД сообщил о переброске международных террористов в Карабах

«По поступающей информации, в настоящее время осуществляется переброска членов международных террористических организаций с Ближнего Востока, — у которых, как мы уже говорили, руки по локоть в крови, — в зону нагорнокарабахского конфликта», — сказала Захарова.
Она подчеркнула, что речь идет о радикально настроенных наемниках, которые исповедуют идеологию джихадизма.
«Все это не может не вызывать у нас серьезные беспокойства, поскольку в перспективе такое развитие ситуации чревато возникновением нового террористического анклава — теперь уже в Закавказье», — отметила дипломат.
Она напомнила, что Москва заявляла открыто заявляла об этом, как только стала располагать соответствующими данными.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в интервью «Коммерсанту», что количество наемников с Ближнего Востока в зоне конфликта в Нагорном Карабахе приближается к 2 тыс.
В начале октября директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявлял, что тысячи радикалов с Ближнего Востока перебрасываются в Нагорный Карабах для участия в местном вооруженном конфликте.
В свою очередь, президент Сирии Башар Асад в интервью агентству «РИА Новости» заявил, что Дамаск может определенно подтвердить использование Турцией террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и азербайджанский лидер Ильхам Алиев отрицают привлечение боевиков из Сирии для участия в конфликте.