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18:39 (мск), источник: РИА Новости

В ОП назвали американские выборы соревнованием по фальсификациям

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Президентские выборы в США стали соревнованием двух партийных машин с точки зрения использования административного ресурса и фальсификаций, полагает председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Источник: РИА "Новости"

Во вторник в США прошли выборы президента, на пост главы Белого дома претендуют республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке «украсть выборы». Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.

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«Данные выборы были соревнованием двух партийных машин. Прежде всего, по административным ресурсам. Каждая партия обладает своим большим административным ресурсом в различных штатах. Кто контролирует штат, законодательное собрание, тот и делает в своих интересах то, что им выгодно», — сказал Григорьев на круглом столе «Итоги выборов в США: уроки для избирательной системы» в МИА «Россия сегодня».

С другой стороны, выборы в США стали «соревнованием машин по фальсификации выборов», добавил он.

Григорьев напомнил о многочисленных сообщениях в СМИ об инцидентах, связанных с голосованием по почте, выброшенными бюллетенями, голосованием давно умерших людей.

«Настолько очевидны эти масштабные фальсификации, что я не знаю, что в этой ситуации делать записным критикам российских выборов», — резюмировал Григорьев.

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