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17:50 (мск), источник: Daily Storm

Трамп потребовал остановить подсчет голосов на выборах в США

Действующий президент США Дональд Трамп потребовал остановить подсчет голосов на прошедших выборах в Штатах. Об этом глава Белого дома сообщил в своем Twitter. Штаб Трампа также готовится оспорить результаты в Неваде и Аризоне, передает CNN.

Источник: AP 2020

В команде действующего главы государства уверены, что имели место факты мошенничества с голосованием. Победа в Неваде дает кандидату шесть голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом.

«Остановите подсчет [голосов]!» — написал американский лидер.

По оценкам Fox News Channel, в Неваде кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден (который заручился сейчас голосами 264 выборщиков), опережает на 0,6 процентного пункта Трампа (всего у него пока 214 голосов) по итогам обработки 75% бюллетеней.

По данным телеканала, экс-исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл, входящий в предвыборный штаб Трампа, на пресс-конференции в Лас-Вегасе (штат Невада) объявит о подаче судебного иска в этом штате. В штабе республиканца полагают: на выборах в Неваде проголосовали по меньшей мере 10 тысяч человек, которые более не проживают там.

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Трамп ранее критиковал и грозил судебными исками властям Невады во главе с губернатором-демократом Стивом Сисолаком за их решение в условиях пандемии COVID-19 дать возможность досрочного голосования по почте всем зарегистрированным в штате избирателям. Трамп выразил мнение, что это может грозить махинациями на выборах и создает опасность голосования «мертвых душ». Глава Белого дома также неоднократно подвергал критике сам способ голосования по почте.

Штаб Трампа ранее уже подал иск с требованием приостановить обработку бюллетеней и не учитывать поздно пришедшие голоса в Джорджии, Пенсильвании и Мичигане. Республиканцы также заявили, что запросят пересчет голосов в Висконсине, сославшись на «нарушения в нескольких округах».

Двухступенчатая система выборов президента США предполагает, что на первом этапе голосуют избиратели в каждом штате, а победитель получает голоса всех выборщиков от этого штата. Всего выборщиков 538, для победы нужно набрать 270 голосов.

Республиканцы и демократы готовятся оспаривать результаты подсчетов бюллетеней в случаях, когда этот процесс будет казаться им непрозрачным или совершенным с нарушениями. Прецедент подобного выявления победителя уже имеется. В 2000 году Джордж Буш-младший стал президентом благодаря Верховному суду. Тогда разрыв между Бушем и его оппонентом Альбертом Гором во Флориде был крайне невелик. В результате суд решил: с перевесом в один голос победил в этом штате Буш.

Всеобщее голосование в США, включая выборы президента страны, прошло 3 ноября. Явка на выборах оказалась самой высокой за последние 120 лет. После окончания голосования оба кандидата на пост президента объявили о своей победе. Байден заявил, что осталось дождаться подсчета голосов, отправленных по почте. Трамп обвинил противников в попытке фальсифицировать выборы и подбросить бюллетени, пользуясь паузой в подсчете в некоторых штатах США, в том числе в крайне важном для обеих сторон штате Пенсильвания.

Кроме главы государства в США избирали вице-президента, 35 сенаторов, всех 435 членов нижней палаты Конгресса, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти.

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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